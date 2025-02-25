Мы тоже шокированы, – республиканец поделился своей версией действий Трампа

В последнее время риторика Дональда Трампа относительно российско-украинской войны начала меняться. Он сделал много скандальных заявлений о нашей власти и поддержке Украины. Неизвестно, какие это будет иметь последствия, однако у президента США могут быть собственные планы.

США предоставили свою резолюцию в ООН, где не было указано, что Россия напала на Украину, однако такая формулировка была заменена на справедливую. Американская сторона не проголосовала за обновленный вариант. Общественный деятель, член Республиканской партии и президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус рассказал 24 Каналу, что такие действия администрации Трампа всех очень беспокоят в США.

Смотрите также "Капитуляция Америки и предательство союзников": как западные СМИ разнесли разворот Трампа к Путину

Есть ли у Трампа какой-то план

Борис Пинкус напомнил, что во время одной из встреч Трамп обещал Владимиру Зеленскому, если с Россией и заключат соглашение, то оно будет справедливым.

"Сейчас же продолжаются прямые атаки против Украины и Зеленского, в том числе и эта резолюция (в ООН – 24 Канал). Мы тоже шокированы и возмущены. В Конгрессе это активно обсуждают. Обе партии там называют Путина террористом и агрессором, признавая открытую войну против Украины", – сказал он.

Очень неожиданно, что Трамп избегает называть войну войной.

Важно! Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко заявил, что позиция США, которые не поддержали украинскую резолюцию в ООН, подтвердила слухи об их давлении на Киев с требованием изменить или отозвать документ.

В окружении Трампа, по словам члена Республиканской партии, говорят, что президент США решил быть посредником. Такая роль якобы не позволяет ему называть Владимира Путина агрессором и преступником, чтобы не раздражать его.

Трамп очень хочет посадить Путина за стол переговоров, чтобы в будущем выдвинуть ему свои условия. Если диктатор не примет это, то у президента США руки будут развязаны. Мол, Трамп пошел на уступки Путину, а тот не хочет,

– предположил он.

Лидер США может поставить кремлевского диктатора перед фактом – Украину не возьмут в НАТО, но все остальные требования кремлевского диктатора не будут соблюдены, в частности Запад продолжит поддерживать тесные связи с Киевом.