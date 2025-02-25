США надали свою резолюцію в ООН, де не було вказано, що Росія напала на Україну, проте таке формулювання було замінено на справедливе. Американська сторона не проголосувала за оновлений варіант. Громадський діяч, член Республіканської партії та президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус розповів 24 Каналу, що такі дії адміністрації Трампа всіх дуже турбують у США.

Дивіться також "Капітуляція Америки та зрада союзників": як західні ЗМІ рознесли розворот Трампа до Путіна

Чи має Трамп якийсь план

Борис Пінкус нагадав, що під час однієї із зустрічей Трамп обіцяв Володимиру Зеленському, якщо із Росією й укладуть угоду, то вона буде справедливою.

"Зараз же тривають прямі атаки проти України та Зеленського, зокрема і ця резолюція (в ООН – 24 Канал). Ми теж шоковані та обурені. У Конгресі це активно обговорюють. Обидві партії там називають Путіна терористом та агресором, визнаючи відкриту війну проти України", – сказав він.

Дуже несподівано, що Трамп уникає називати війну війною.

Важливо! Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко заявив, що позиція США, які не підтримали українську резолюцію в ООН, підтвердила чутки про їхній тиск на Київ із вимогою змінити або відкликати документ.

В оточенні Трампа, за словами члена Республіканської партії, кажуть, що президент США вирішив бути посередником. Така роль начебто не дозволяє йому називати Владіміра Путіна агресором та злочинцем, щоб не дратувати його.

Трамп дуже хоче посадити Путіна за стіл перемовин, щоб у майбутньому висунути йому свої умови. Якщо диктатор не прийме це, то у президента США руки будуть розв'язані. Мовляв, Трамп пішов на поступки Путіну, а той не хоче,

– припустив він.

Лідер США може поставити кремлівського диктатора перед фактом – Україну не візьмуть в НАТО, але всі інші вимоги кремлівського диктатора не будуть дотриманими, зокрема Захід продовжить підтримувати тісні зв'язки із Києвом.