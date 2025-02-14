Трамп сказал, когда будут контакты по мирным переговорам

Дональд Трамп сделал очередное заявление о ходе подготовки к мирным переговорам. Президент США считает их эффективными.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Трампа.

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Что сказал Трамп о ходе переговоров

По его словам, стороны "значительно продвинулись".

А контакты по переговорам состоятся в Саудовской Аравии на следующей неделе.

Как и всегда, Трамп прибегнул к "миротворческой риторике", мол, следует закончить ужасную войну. Но пока речь не идет о его встрече с Путиным.

Завтра встреча в Мюнхене, а на следующей неделе встреча в Саудовской Аравии, не со мной или президентом Путиным, а с высшими должностными лицами. И Украина также будет частью этой встречи. И мы посмотрим, сможем ли мы закончить эту войну. Эта война – ужасная война. Это жестокая, кровавая война, и мы хотим ее закончить,

– высказался он.

Собственно, именно Эр-Рияд обсуждали как возможное место для переговоров. Но пока не было уверенности относительно места и времени проведения встреч. Говорилось, что Путин и Трамп должны встретиться в какой-то третьей стране, а потом, возможно, в России или даже США.

По Украине американский президент сказал: она будет участвовать во всех переговорах всех переговорах, которые будут с Россией. Но в ОП объяснили, что не будут говорить с россиянами в Мюнхене.