От поваров до генералов: Трамп объявил об увольнении более 1000 назначенцев Байдена

Дональд Трамп планирует уволить более 1000 назначенцев из администрации экс-президента США Джо Байдена. Имена 4 человек новый лидер США уже назвал в сети.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Трамп готовит увольнения в администрации

В своей заметке в социальной сети Truth Social Трамп сообщил, что планирует увольнение более 1000 человек, назначенных Джо Байденом.

Мой президентский кадровый офис активно работает над выявлением и увольнением более тысячи президентских назначенцев из предыдущей администрации, которые не соответствуют нашему видению Make America Great Again,

– заявил Трамп.

Сейчас новый президент озвучил имена только 4 человек, которых планирует уволить. Речь идет о:

шеф-поваре Хосе Андресе,

бывшем председателе Объединенного комитета начальников штабов, генерале Марке Милли,

бывшего дипломата Брайана Гука из Центра Вильсона,

бывшего мэра Атланты Кейшу Лэнса Боттомса - из Экспортного совета при президенте.

Такие решения вызывают беспокойство, в СМИ отмечают, что сейчас Трамп хочет заменить всех назначенцев Байдена, на тех, кто будет верен его повестке дня. Еще ранее Трамп заявил, что увольняет, в частности, Марка Милли, которого Байден помиловал в понедельник, из Национального консультативного совета по вопросам инфраструктуры. Кроме того, Хосе Андреса, которого Байден наградил Президентской медалью свободы, вывели из состава Президентского совета по вопросам спорта, фитнеса и питания.

Известно, что портрет Милли убрали из Пентагона вскоре после инаугурации Трампа.

"Пусть это послужит официальным уведомлением об увольнении этих 4 человек, а также многих других, которые будут уволены в ближайшее время... Вы уволены, ВЫ УВОЛЕНЫ!", - написал Трамп.

Кроме того, новый президент США отдал приказ федеральным служащим возвращаться к работе 5 дней в неделю и ослабил защиту рабочих мест для государственных служащих.

Ранее в СМИ также сообщали, что избранные чиновники Трампа проводили опрос среди госслужащих Совета нацбезопасности, чтобы выявить "нелояльных" к президенту, с возможным увольнением таких лиц. Некоторые сотрудники уже начали собирать свои вещи после опросов – еще до инаугурации Трампа.