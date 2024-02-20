Вспомнил ли Путина: Трамп впервые прокомментировал смерть Навального
Источник:Politico
45 президент США впервые прокомментировал смерть российского оппозиционера Алексея Навального. Трамп решил связать с ней свои юридические проблемы.
Американский политик отреагировал на новость о смерти Навального только через 72 часа. В частности, о смерти оппозиционера сообщили 16 февраля, Трамп отреагировал только 19 февраля.
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Что сказал Трамп о смерти Навального
Суд 16 февраля приказал Дональду Трампу выплатить 354,8 миллиона долларов штрафа по гражданскому делу о мошенничестве.
Внезапная смерть Алексея Навального заставила меня все больше и больше осознавать, что происходит в нашей стране. Это медленное, неуклонное развитие, когда большие, радикально левые политики, прокуроры и судьи ведут нас по пути к разрушению. Открытые границы, сфальсифицированные выборы и крайне несправедливые решения судов уничтожают Америку. Мы – нация в упадке, нация-банкрот,
– сказал Трамп.
В то же время в своем комментарии Трамп ни в одном предложении не упомянул Путина.
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Байден заявил, что за смерть Навального ответственный Путин
- Джо Байден вечером 16 февраля выступил с заявлением из-за смерти в колонии российского оппозиционера Алексея Навального. Президент США заявил, что Алексей Навальный храбро противостоял коррупции и насилию в администрации Владимира Путина.
- Американский лидер сказал, что Путин ответственен за смерть Навального. Ведь оппозиционный политик даже в колонии продолжал говорить правду.
- Кстати, ЕС, НАТО и мировые лидеры, комментируя смерть Навального, упоминали ответственность Путина. В частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все факты о смерти Навального должны быть установлены, а Россия должна ответить на серьезные вопросы.