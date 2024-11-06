Трамп назвал себя 47 президентом США и выступил с речью
Дональд Трамп выступает с речью. Предварительно он побеждает на выборах президента США.
Дональд Трамп выступил в Палм-Бич перед своими сторонниками. Кандидат от Республиканской партии вышел под песню God Bless the U.S.A, передает 24 Канал со ссылкой на Fox News.
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Республиканцы празднуют победу
Рядом с республиканцем его семья, в том числе супруга Мелания и сын Коля Беррон.
Трамп объявил о победе, назвав себя 47 президентом США и пообещал, что его правление станет "поистине золотой эпохой" в истории США.
Он также сказал, что его результат в президентской гонке "политическая победа, которой раньше не знали США".
Это большая честь быть избранным вашим 47 президентом. Я буду бороться за вас, за ваши семьи, за ваше будущее. Каждый день я буду бороться за вас. Каждый вдох, который я буду делать – будет ради этого. И я не буду отдыхать, пока я не сделаю Америку сильной! Не сделаю ее преуспевающей. И это будет золотая эпоха для Америки,
– заявил Трамп.
Политик также объявил о победе республиканцев в Сенате и спрогнозировал для них лидерство в Палате представителей.
Кроме того, республиканец вскользь упомянул и о войне в Украине. Он повторил, что остановит ее.
Напомним, что Трамп неоднократно обещал остановить войну в Украине за 24 часа. Он заявлял, что сделает это еще до того, как сядет в Белом доме.
Ранее его вице-президент Джей Ди Вэнс допустил, каким именно может быть план Трампа по мирному урегулированию вооруженного конфликта.
В последнее время республиканец делал неоднозначные заявления в адрес Владимира Зеленского. В частности, однажды он обвинил его в российском вторжении. Тем временем в Офисе президента уверяют, что у Трампа и Зеленского очень хорошие личные отношения.
"Я буду руководствоваться простым девизом: обещания сделаны, обещания выполнены", – сказал Трамп. Он отметил, что пришло время оставить разногласия последних четырех лет позади. "Пора объединяться", – добавил политик. Больше никаких войн, во время моей каденции, – заявил Трамп. "Я остановлю войны, за 4 года прошлой моей каденции не было войны", – сказал республиканец. Трамп похвалил Илона Маска. Когда он поблагодарил членов своей семьи и предвыборную команду, толпа спросила Трампа о техническом магнате Илоне Маске, который поддержал Трампа в последние недели. "У нас новая звезда; звезда родилась: Илон", – сказал Трамп своим сторонникам, добавив: "Он удивительный парень". Затем Трамп рассказал историю о недавнем запуске ракеты SpaceX, который закончился неудачно. Трамп также похвалил технологию Маска Starlink, сказав, что Маск помог предоставить Интернет тем, кто пострадал от недавних ураганов в Северной Каролине. "Это наиболее величественный политический и экономический камбэк в истории США", – кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс во время выступления в штабе. Трамп поздравил Джей Ди Вэнса с тем, что он становится вице-президентом. Республиканец поблагодарил за поддержку свою жену Меланию и своих детей. Трамп заявил о победе республиканцев в Сенате. Также политик заявил, что Республиканская партия, похоже, будет контролировать и Палату представителей. "Я очень доволен результатами, – заявил политик. – Однажды вы будете вспоминать этот исторический день, потому что отдали голос за такую замечательную команду". Трамп заявил, что ожидает 315 голосов выборщиков. Республиканец заявил о политической победе, которой не видел мир. Трамп назвал себя 47 президентом США. Трамп начал свою победную речь. Он "пообещал" вылечить США.
"Я буду руководствоваться простым девизом: обещания сделаны, обещания выполнены", – сказал Трамп.
Он отметил, что пришло время оставить разногласия последних четырех лет позади. "Пора объединяться", – добавил политик.
Больше никаких войн, во время моей каденции, – заявил Трамп.
"Я остановлю войны, за 4 года прошлой моей каденции не было войны", – сказал республиканец.
Трамп похвалил Илона Маска.
Когда он поблагодарил членов своей семьи и предвыборную команду, толпа спросила Трампа о техническом магнате Илоне Маске, который поддержал Трампа в последние недели.
"У нас новая звезда; звезда родилась: Илон", – сказал Трамп своим сторонникам, добавив: "Он удивительный парень".
Затем Трамп рассказал историю о недавнем запуске ракеты SpaceX, который закончился неудачно.
Трамп также похвалил технологию Маска Starlink, сказав, что Маск помог предоставить Интернет тем, кто пострадал от недавних ураганов в Северной Каролине.
"Это наиболее величественный политический и экономический камбэк в истории США", – кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс во время выступления в штабе.
Трамп поздравил Джей Ди Вэнса с тем, что он становится вице-президентом.
Республиканец поблагодарил за поддержку свою жену Меланию и своих детей.
Трамп заявил о победе республиканцев в Сенате.
Также политик заявил, что Республиканская партия, похоже, будет контролировать и Палату представителей.
"Я очень доволен результатами, – заявил политик. – Однажды вы будете вспоминать этот исторический день, потому что отдали голос за такую замечательную команду".
Трамп заявил, что ожидает 315 голосов выборщиков.
Республиканец заявил о политической победе, которой не видел мир.
Трамп назвал себя 47 президентом США.
Трамп начал свою победную речь. Он "пообещал" вылечить США.