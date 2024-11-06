Трамп назвал себя 47 президентом США и выступил с речью

Дональд Трамп выступает с речью. Предварительно он побеждает на выборах президента США.

Дональд Трамп выступил в Палм-Бич перед своими сторонниками. Кандидат от Республиканской партии вышел под песню God Bless the U.S.A, передает 24 Канал со ссылкой на Fox News.

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Республиканцы празднуют победу

Рядом с республиканцем его семья, в том числе супруга Мелания и сын Коля Беррон.

Трамп объявил о победе, назвав себя 47 президентом США и пообещал, что его правление станет "поистине золотой эпохой" в истории США.

Он также сказал, что его результат в президентской гонке "политическая победа, которой раньше не знали США".

Это большая честь быть избранным вашим 47 президентом. Я буду бороться за вас, за ваши семьи, за ваше будущее. Каждый день я буду бороться за вас. Каждый вдох, который я буду делать – будет ради этого. И я не буду отдыхать, пока я не сделаю Америку сильной! Не сделаю ее преуспевающей. И это будет золотая эпоха для Америки,

– заявил Трамп.

Политик также объявил о победе республиканцев в Сенате и спрогнозировал для них лидерство в Палате представителей.

Кроме того, республиканец вскользь упомянул и о войне в Украине. Он повторил, что остановит ее.

Напомним, что Трамп неоднократно обещал остановить войну в Украине за 24 часа. Он заявлял, что сделает это еще до того, как сядет в Белом доме.

Ранее его вице-президент Джей Ди Вэнс допустил, каким именно может быть план Трампа по мирному урегулированию вооруженного конфликта.

В последнее время республиканец делал неоднозначные заявления в адрес Владимира Зеленского. В частности, однажды он обвинил его в российском вторжении. Тем временем в Офисе президента уверяют, что у Трампа и Зеленского очень хорошие личные отношения.