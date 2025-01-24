Поперечный, Мэдисон, Шпак: Трамп выгоняет из США известных россиян

В первый день на посту президента США Дональд Трамп анонсировал массовую депортацию нелегальных мигрантов и закрыл южную границу с Мексикой. Из-за этого решения российские беглецы вынуждены возвращаться на "родину".

Среди них – комик Даниил Поперечный, блогер Александр Шпак и стример Илья Мэдисон, передает 24 Канал.

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Что известно

Как сообщают российские пропагандисты, упомянутые артисты и еще сотни тысяч россиян вскоре могут быть выдворены из США. Мигранты из страны-агрессора уже находятся в депортационных тюрьмах. Отмечается, что там оказался и Мэдисон.

Все трое формально просили убежища, проходя через сухопутную границу с Мексикой, или в аэропортах. Затем ждали решения офицеров службы ICE с решениями судов на временный въезд по упрощенной программе, которую прекратили после инаугурации Трампа.

Напомним, что Даниилу Поперечному с 2018 году был запрещен въезд в Украину из-за прокремлевской позиции. После полномасштабного вторжения он таки осудил политику Путина и сбежал в США. Находясь за рубежом, комик заявлял, что не будет помогать финансово ВСУ, потому что, мол, не хочет запачкать руки в крови.

Александр Шпак публично поддерживал Украину, после подрыва Каховской ГЭС он обвинил россиян, из-за чего дома против него открыли уголовное производство. Он и Поперечный признаны "иноагентами".

Между тем Илья Мэдисон еще в июне 2022 года хотел побывать в Донецкой области, однако сбежал за границу, когда в России объявили мобилизацию. Взгляды свои стример не изменил. Он как был путинистом и сторонником оккупантов, так и остался.

Российские СМИ заявили, что первого россиянина уже отправили домой. Это Евгений Машинин, который участвовал в митингах против войны в Украине.

К слову, в США задержали уже более 500 мигрантов и выслали сотни.