Классической операции не будет: к какому наступлению на Россию Трамп призвал Зеленского

Дональд Трамп, вероятно, призвал Владимира Зеленского идти в наступление в противостоянии с Россией. Это можно протрактовать по-разному.

Такое мнение 24 Каналу высказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, отметив, что, как часто бывает, публично лидер США может отрицать это заявление. Однако слова Трампа также можно воспринимать не буквально, ведь тактика ведения наступления в США несколько отличается от классического понимания.

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Что мог иметь в виду Трамп?

Валерий Клочок заметил, что американцы не воюют, напрямую применяя свое войско. Это видно на примере Ирана.

США не применяли живую силу, а только удары дальнобойным оружием. Так же и во время других военных операций – продолжалась активная огневая подготовка с воздуха. Говорится о ракетах и авиации, а только потом зачистка,

– сказал он.

Если Трамп действительно предлагает Украине идти в наступление, используя американскую тактику, то возникает вопрос, где нашему государству взять оружие для этого.

Лидер Соединенных Штатов Америки акцентирует на том, чтобы европейцы вооружали Украину и покупали все необходимое у американцев. Некоторые буквы Европы готовы к этому, однако не все.

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" напомнил, что во время деоккупации Харьковщины и Херсона классической операции наступления не было, ведь врага удалось вытеснить массированными атаками оружием большого радиуса действия.

Мы тогда просто вынесли тыл врага и он убежал. В таком варианте наступление может быть. Все это будет зависеть от того, как быстро европейцы будут искать средства, чтобы покупать все необходимое оружие у Трампа,

– подчеркнул он.

Клочок считает, что Европа пока не спешит ускорять завершение войны, затягивая с выделением средств на вооружение для Украины.

Стоит добавить, Трамп предложил инициативу, по которой США будут производить оружие, а европейские страны-члены НАТО и Канада будут оплачивать его для помощи Украине. Этот подход уже поддержали восемь стран, среди которых Германия, Великобритания, Швеция, Канада и другие. В рамках этой модели Альянс будет координировать поставки вооружения через миссию NSATU, работающую с 2024 года, а помощь будет включать ПВО, боеприпасы и другую технику.