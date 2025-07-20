Таку думку 24 Каналу висловив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зазначивши, що, як часто буває, публічно лідер США може заперечити цю заяву. Проте слова Трампа також можна сприймати не буквально, адже тактика ведення наступу у США дещо відрізняється від класичного розуміння.

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Що міг мати на увазі Трамп?

Валерій Клочок зауважив, що американці не воюють, напряму застосовуючи своє військо. Це видно на прикладі Ірану.

США не застосовували живу силу, а лише удари далекобійною зброєю. Так само й під час інших військових операцій – тривала активна вогнева підготовка з повітря. Мовиться про ракети та авіацію, а лише потім зачистка,

– сказав він.

Якщо Трамп дійсно пропонує Україні йти в наступ, використовуючи американську тактику, то виникає питання, де нашій державі взяти зброю для цього.

Лідер Сполучених Штатів Америки акцентує на тому, щоб європейці озброювали Україну та купляли все необхідне в американців. Деякі літери Європи готові до цього, проте не всі.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" нагадав, що під час деокупації Харківщини та Херсону класичної операції наступу не було, адже ворога вдалось витіснити масованими атаками зброєю великого радіуса дії.

Ми тоді просто винесли тил ворога і він втік. У такому варіанті наступ може бути. Все це залежатиме від того, як швидко європейці шукатимуть кошти, аби купувати всю необхідну зброю у Трампа,

– підкреслив він.

Клочок вважає, що Європа поки не поспішає пришвидшувати завершення війни, зволікаючи із виділенням коштів на озброєння для України.

Варто додати, Трамп запропонував ініціативу, за якою США вироблятимуть зброю, а європейські країни-члени НАТО та Канада оплачуватимуть її для допомоги Україні. Цей підхід уже підтримали вісім країн, серед яких Німеччина, Велика Британія, Швеція, Канада та інші. У межах цієї моделі Альянс координуватиме постачання озброєння через місію NSATU, що працює з 2024 року, а допомога включатиме ППО, боєприпаси та іншу техніку.