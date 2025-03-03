Трамп назвал себя единственным президентом США, который "не отдал ни одной украинской земли" России

Дональд Трамп заявил, что он является единственным президентом Соединенных Штатов, который не отдал "ни одной украинской земли путинской России"

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост политика в его соцсети Truth Social.

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Дональд Трамп призвал помнить во время критики со стороны демократов, что именно он "не отдал ни одной украинской земли России"

Единственный президент, который не отдал ни одной украинской земли путинской России – это президент Дональд Трамп. Помните об этом, когда слабые и неэффективные демократы критикуют, а фейковые новости с радостью публикуют все, что они скажут,

– говорится в посте американского лидера.

В The Telegraph добавили, что Трамп, вероятно, имеет в виду вторжение России в Крым в 2014 году, за которым последовала полная аннексия полуострова.

Журналисты издания напомнили, что Барака Обаму, тогдашнего президента США, широко критиковали из-за не предоставления оружия Украине.

К слову, по данным Axios, президент США Дональд Трамп в понедельник, 3 марта, проведет встречу относительно следующих шагов по кризису с Украиной. Во время нее администрация Трампа может приостановить военную помощь для Украины.