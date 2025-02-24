Трамп заявил, что Путин "не видит проблемы" в европейских миротворцах в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что глава Кремля Владимир Путин "не видит проблемы" в отправке европейских войск в Украину в роли миротворческого контингента.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение корреспондента из Белого дома Дианы Глебовой в соцсети Х.

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Путин якобы не против миротворцев в Украине

По словам Дональда Трампа, Владимир Путин сказал ему, что он "не будет иметь проблем" с тем, чтобы европейские войска были в Украине после окончания войны.

Стоит отметить, что ранее в России заявляли, что такой шаг будет "неприемлемым". В частности, спикер Кремля Дмитрий Песков утверждал, что потенциальное привлечение военнослужащих стран-членов НАТО якобы "будет иметь последствия для безопасности самой России".

К слову, 24 февраля премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Британия готова собственными войсками поддерживать мир в Украине.

Ранее Эммануэль Макрон также заявлял, что Франция готова предоставить Украине гарантии безопасности и рассматривает возможность отправки войск. Президент Франции подчеркнул, что они хотят мира, но не прекращения огня, которое является капитуляцией Украины.