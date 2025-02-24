Трамп заявил, что встретится с Зеленским на этой или следующей неделе

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 24 февраля, анонсировал встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским. По его словам, это произойдет уже в ближайшее время.

Встреча, как рассказал американский лидер, может состояться на этой или на следующей неделе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на агентство Sky News.

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Зачем Трамп встретится с Зеленским

Незадолго до этого Дональд Трамп сообщил, что отмечает важность соглашения с Украиной о полезных ископаемых во время сегодняшнего разговора с лидерами G7. После этого он сообщил, что в скором времени встретится с Владимиром Зеленским.

По его словам встреча может состояться "на этой или на следующей неделе", чтобы подписать соглашение о полезных ископаемых.

Каждый высказал свою цель – увидеть окончание войны, и я отметил важность соглашения о жизненно важных минералах и редкоземельных металлах между США и Украиной, которая, как мы надеемся, будет подписана очень скоро,

– цитирует Sky News Трампа.

Напомним, незадолго до этого президент Владимир Зеленский провел разговор с Дональдом Трампом на заседании G7, в ходе которого обсуждалась поддержка Украины со стороны США и необходимость единства Европы и Штатов.