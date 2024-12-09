Трамп заявил о "новой" позиции Зеленского относительно мирного соглашения с Россией

7 декабря президент Зеленский встретился с Трампом и Макроном в трехстороннем формате. Будущий президент США раскрыл детали своего разговора с украинским лидером.

Дональд Трамп рассказал, что во время встречи, которую Зеленский назвал "хорошей и продуктивной", говорили о том, как положить конец полномасштабной войне в Украине, которая идет с 2022 года, передает 24 Канал со ссылкой на The New York Post.

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"Зеленский хочет мира"

В телефонном интервью The Post республиканец заявил о якобы "новой" позиции Зеленского. По словам Трампа, президент Украины хочет прекращения огня и заключить мир. Зеленский считает, что для этого пришло время.

Трамп добавил, что Путин тоже должен думать, что пришло время говорить о мире, поскольку он проиграл, потеряв 700 000 человек.

Политик уточнил, что детали по мирному соглашению с Зеленским не обсуждал.

Я формулирую концепцию того, как положить конец этой абсурдной войне,

– подчеркнул он.

Республиканец отметил, что Россия застряла в ужасной войне в Украине, которой никогда не должно было быть.

К слову, ранее подробности встречи с Трампом и Макроном рассказал сам Зеленский. Во время разговора с лидерами США и Франции президент Украины подчеркнул важность не только быстрого прекращения войны, но и справедливого мира. Глава государства заявил, что войну не завершить только бумажкой и подписями, Украине нужны действенные гарантии безопасности.