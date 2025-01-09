Почему изменились прогнозы Трампа по завершению войны: политолог оценил заявления лидера США

Избранный президент США Дональд Трамп сначала заявлял, что может закончить войну в Украине за 24 часа. Теперь же, по его словам, для этого понадобится полгода. Было ожидаемо, что его риторика изменится.

Во время избирательной кампании республиканец не понимал всех аспектов, но после победы начал больше знакомиться с сутью войны в Украине. Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Игорь Рейтерович.

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Как менялась риторика Трампа в отношении Украины

Во время избирательной кампании Дональд Трамп заявлял, что может закончить войну в Украине за 24 часа в случае его победы на президентских выборах. Он победил, но риторика его резко изменилась. Теперь, по словам республиканца, ему понадобится месяцев для достижения прогресса 6 месяцев для достижения прогресса.

Он просто начал больше узнавать о российско-украинской войне,

– подчеркнул политолог.

На начало избирательной кампании у Трампа было инфантильное и идеалистическое понимание ситуации в Украине. Было видно, что он поверхностно ознакомлен с сутью вопроса.

Сейчас же у него появляется все больше информации. Трамп начинает понимать, что это за война и какова ее суть. Он выслушал много размышлений из своего окружения, и, видимо, из-за этого изменил прогноз.

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Недавно премьер-министр Италии Джорджа Мелони говорила с Трампом Мелони говорила с Трампом. Она могла ему объяснить, что Владимир Путин – не тот человек, который согласится быстро сесть за стол переговоров и с ним надо быть осторожными.

У него идет определенная трансформация. И в вопросах завершения войны также может изменить свою позицию, когда уже собственно станет президентом и Кит Келлог (спецпредставитель США по делам Украины – 24 Канал) поедет в турне по Европе и приедет в Украину, обсудит все вопросы. Тогда у Трампа подходы могут стать другими, не такими, которые есть на сегодня,

– констатировал Игорь Рейтерович.

С таким предложением недавно вышел президент Франции Эммануэль Макрон. Он сказал, что поражение Украины будет поражением США. Мол, "Трамп должен это понять, должны его убедить".