Это не политика Джонсона: кому в США выгодно оттягивать помощь Украине

Сейчас Конгресс США до сих пор находится на каникулах. Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заверил, что к рассмотрению выделения помощи для Украины могут приступить после 9 апреля. При этом он добавил, что пакет помощи будет иметь важные нововведения.

Политолог-международник Руслан Осипенко в эфире 24 Канала объяснил, что это еще один способ оттянуть принятие решения о поддержке Украины. Напомним, что недавно Президент Украины Владимир Зеленский имел телефонный разговор со спикером Джонсоном, в которой преимущественно сосредоточились на вопросе помощи нашему государству.

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Помощь, но не для Украины

Майк Джонсон рассматривает формат кредитных условий для Украины. То есть передача Киеву вооружения фактически будет происходить в заем. Спикер Конгресса США ссылается на Дональда Трампа, мол, это была его идея.

Это еще один инструмент искусственного затягивания неголосования за помощь Украине. Это политика не Джонсона, а Трампа. Думаю, он обменял остановку помощь Украине для создания "окна возможностей" для России. Путин по максимуму использует это время задержки американской помощи, чтобы заставить нас капитулировать,

– отметил Руслан Осипенко.

Дональд Трамп по-разному пытается влиять на войну России против Украины, в частности информационно. Таким образом он помогает российскому диктатору Владимиру Путину и наоборот.

"Путин помогает Трампу прийти к власти, а Трамп останавливает помощь Украине. Джонсон – просто инструмент в этой стратегической игре. Сначала он говорил, что изначально надо решить национальные интересы США, принять бюджет и т.д., под этими лозунгами его поддерживали. Теперь эти вопросы отошли на второй план", – отметил политолог-международник.

Теперь конгрессмены должны решить, будут ли голосовать за тот проект, который ранее поддержали в Сенате, или же дать Трампу то, чего он хочет, и предложить Украине помощь в кредит. Обсуждение – это снова о времени, которого у Украины нет. Напомним, что за совместный пакет помощи для Украины, Израиля и Тайваня могли проголосовать еще до Нового года.

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