Трамп одержим этим: как Украина может использовать президента США для достижения мира

В США обнародовали стенограммы с давними заявлениями Владимира Путина, в которых он ставил под сомнение существование Украины. Эти тексты вновь подняли вопрос об истинных целях Кремля.

Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок в эфире 24 Канала объяснил, почему эта история важна для Дональда Трампа. По его словам, именно это может дать Украине шанс в переговорах.

Что подтверждают обнародованные стенограммы Путина?

Обнародованные стенограммы снова показали давнюю линию Путина в отношении Украины. В этих текстах он ставил под сомнение само существование Украины как независимого государства и называл ее "искусственной".

Внимание! В США обнародовали стенограммы разговоров Владимира Путина с Джорджем Бушем, которые демонстрируют давние нарративы Кремля относительно Украины. В них Путин еще задолго до полномасштабной войны называл вступление Украины в НАТО неприемлемым и предупреждал о риске длительной конфронтации между Россией и Западом.

Это совпадает с тем, как Дональд Трамп описывал истинные цели Кремля.

Трамп неоднократно говорил о том, что он прекрасно осознает, что Путин хочет захватить всю Украину,

– подчеркнул Клочок.

Отдельно в стенограммах снова всплывает тема НАТО, которую Россия использовала в своей риторике еще раньше. В то же время идея членства России в Альянсе, по его оценке, выглядит нереалистичной, учитывая то, зачем НАТО создавали.

Североатлантический альянс создавался в противовес России. Как может тот, против кого создавали союз, входить в этот союз,

– добавил он.

Он пояснил, что история с "намерением России вступить в Альянс" выглядит противоречивой и требует более детального изучения, в частности относительно истинных мотивов российских спецслужб.

Россия инициировала переговоры и продвигает "компромисс" для Запада

Клочок отметил, что нынешний переговорный процесс, по его оценке, стартовал не с Украины. Именно Россия запустила эту рамку и пытается подать ее как приемлемый формат для западных элит. Из-за этого часть европейцев, по его мнению, склоняется поддерживать мирные инициативы, даже если они были сформированы в Москве.

Тем, кто стартовал с переговорами, была не Украина, была Россия. Россия инициировала этот переговорный процесс,

– подчеркнул он.

Эту конструкцию пытаются подать как компромисс, в частности через идею "остановки на линии". В то же время по его словам, американская сторона дает понять России, что ее намерения известны, а значит Москва должна быть более сговорчивой и быстрее принимать решения.

Чем одержимость Трампа может быть полезной для Украины?

Клочок обратил внимание, что Трамп постоянно возвращается к теме Украины и не отпускает ее даже в неформальных разговорах. Это, по его мнению, показывает, что для президента США вопрос войны остается одним из ключевых. Именно такая концентрация может создавать дополнительные возможности для Украины.

Мы могли бы целый день говорить, но все равно мне надо возвращаться к вопросу Украины, России и Китая,

– процитировал он слова Трампа.

Клочок объяснил, что эта сосредоточенность может помочь стабилизировать ситуацию и собрать больше ресурсов, ведь война истощает обе стороны. Он также отметил, что Украина так же находится в состоянии истощения, поэтому держать тему в фокусе США для нее важно.

