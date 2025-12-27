Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок в ефірі 24 Каналу пояснив, чому ця історія важлива для Дональда Трампа. За його словами, саме це може дати Україні шанс у переговорах.

Що підтверджують оприлюднені стенограми Путіна?

Оприлюднені стенограми знову показали давню лінію Путіна щодо України. У цих текстах він ставив під сумнів саме існування України як незалежної держави та називав її "штучною".

До уваги! У США оприлюднили стенограми розмов Володимира Путіна з Джорджем Бушем, які демонструють давні наративи Кремля щодо України. У них Путін ще задовго до повномасштабної війни називав вступ України до НАТО неприйнятним і попереджав про ризик тривалої конфронтації між Росією та Заходом.

Це збігається з тим, як Дональд Трамп описував справжні цілі Кремля.

Трамп неодноразово говорив про те, що він чудово усвідомлює, що Путін хоче захопити всю Україну,

– наголосив Клочок.

Окремо у стенограмах знову виринає тема НАТО, яку Росія використовувала у своїй риториці ще раніше. Водночас ідея членства Росії в Альянсі, за його оцінкою, виглядає нереалістичною з огляду на те, навіщо НАТО створювали.

Північноатлантичний альянс створювався на противагу Росії. Як може той, проти кого створювали союз, входити до цього союзу,

– додав він.

Він пояснив, що історія з "наміром Росії вступити до Альянсу" виглядає суперечливою і потребує детальнішого вивчення, зокрема щодо справжніх мотивів російських спецслужб.

Росія ініціювала переговори і просуває "компроміс" для Заходу

Клочок наголосив, що нинішній переговорний процес, за його оцінкою, стартував не з України. Саме Росія запустила цю рамку і намагається подати її як прийнятний формат для західних еліт. Через це частина європейців, на його думку, схиляється підтримувати мирні ініціативи, навіть якщо вони були сформовані в Москві.

Тим, хто стартував із переговорами, була не Україна, була Росія. Росія ініціювала цей переговорний процес,

– підкреслив він.

Цю конструкцію намагаються подати як компроміс, зокрема через ідею "зупинки на лінії". Водночас за його словами, американська сторона дає зрозуміти Росії, що її наміри відомі, а отже Москва має бути поступливішою і швидше ухвалювати рішення.

Чим одержимість Трампа може бути корисною для України?

Клочок звернув увагу, що Трамп постійно повертається до теми України і не відпускає її навіть у неформальних розмовах. Це, на його думку, показує, що для президента США питання війни лишається одним із ключових. Саме така концентрація може створювати додаткові можливості для України.

Ми могли б цілий день говорити, але все одно мені треба повертатися до питання України, Росії і Китаю,

– процитував він слова Трампа.

Клочок пояснив, що ця зосередженість може допомогти стабілізувати ситуацію і зібрати більше ресурсів, адже війна виснажує обидві сторони. Він також наголосив, що Україна так само перебуває у стані виснаження, тому тримати тему у фокусі США для неї важливо.

Останні новини щодо мирних переговорів