Продаже – нет, транзиту– да: Дуда заявил, что уже готовы коридоры для экспорта зерна из Украины

Польша продлила запрет на импорт украинской агропродукции, что повлекло за собой напряжение в отношениях двух стран. Дуда одобрительно оценил эмбарго.

Хотя Польша больше не планирует покупать украинское зерно, она приложит усилия, чтобы обеспечить его транзит в другие страны. Об этом заявил президент Анджей Дуда.

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Украинское зерно Польши не нужно

Дуда отметил, что решение правительства сохранить запрет на продажу украинского зерна на польском рынке – правильно.

Благодаря труду наших фермеров мы самодостаточны. Нам не нужно зерно из Украины,

– подчеркнул президент.

В то же время, по его словам, он стремится помочь Украине сбывать свою продукцию на других рынках. Для этого нужно обеспечить его максимально возможный транзит через польскую территорию.

Президент уточнил, что именно из-за того, что украинское зерно не доходило до стран, которые в нем нуждались, вместо этого, попадая в Польшу, ее власть была вынуждена ввести ограничения, чтобы поддержать своих фермеров и сельское хозяйство.

Транзитные коридоры уже готовы

Польский лидер сообщил, что они уже подготовили транзитные коридоры, по которым Украина может экспортировать свою агропродукцию.

Мы стараемся помочь Украине и тем странам, которые нуждаются в этой помощи,

– заверил Дуда.

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