"Никакого вступления в НАТО": Лавров рассмешил "требованиями" к Украине

В Кремле в очередной раз ошибочно решили, что могут ставить требования Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров взялся перечислять новые, на самом деле старые претензии. Также он отреагировал на мирный план, который представил президент Владимир Зеленский.

Среди нелепых требований – нейтральный статус, отказ от вступления в НАТО. Лаврова цитируют росСМИ, главное из этих баек собрал 24 Канал.

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"Никакого вступления в НАТО, нейтральный статус, восстановление прав российского населения", – заявил Лавров объясняя, что именно Кремль ждет от Украины.

Реакция на План победы

Также Лавров отметил, что те слухи, которые дошли до него о "плане" Зеленского говорят о готовности последнего "отдать природные ресурсы Украины западным хозяевам, продать страну.

Он также отметил, что в "плане победы" Зеленского заложено его намерение сыграть на желании Запада нанести стратегическое поражение России.

Что спровоцировало новые истерики в Кремле