Мы должны быть готовы к войне, – министр обороны Германии о Третьей мировой

В Берлине призвали готовиться к тому, что в другие страны Европы, кроме Украины, может прийти война. Собственно, об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

По словам главы оборонного ведомства ФРГ, Германии следует готовиться к разным сценариям событий и наращивать обороноспособность. Как отметил Писториус, и ситуация на Ближнем Востоке, и в Украине будут однозначно влиять на жизнь немецкого общества.

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Берлин осознает угрозу Третьей мировой

Отметим, что соответствующее заявление Писториус сделал в эфире программы Berlin Direct на одном из крупнейших телеканалов страны ZDF. Его слова, очевидно, слышали миллионы людей.

Мы должны быть готовы к войне. Надо привыкнуть к мнению, что в Европе может быть угроза войны,

– подчеркнул министр обороны Германии от Социал-демократической партии.

Кроме того, глава минобороны констатировал: Берлин сделает все, чтобы не было эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

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