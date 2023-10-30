Мы должны быть готовы к войне, – министр обороны Германии о Третьей мировой
Источник:ZDF
В Берлине призвали готовиться к тому, что в другие страны Европы, кроме Украины, может прийти война. Собственно, об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус.
По словам главы оборонного ведомства ФРГ, Германии следует готовиться к разным сценариям событий и наращивать обороноспособность. Как отметил Писториус, и ситуация на Ближнем Востоке, и в Украине будут однозначно влиять на жизнь немецкого общества.
Смотрите также Воевать нельзя останавливаться. Как изменились военные возможности России с 24 февраля 2022 года
Берлин осознает угрозу Третьей мировой
Отметим, что соответствующее заявление Писториус сделал в эфире программы Berlin Direct на одном из крупнейших телеканалов страны ZDF. Его слова, очевидно, слышали миллионы людей.
Мы должны быть готовы к войне. Надо привыкнуть к мнению, что в Европе может быть угроза войны,
– подчеркнул министр обороны Германии от Социал-демократической партии.
Кроме того, глава минобороны констатировал: Берлин сделает все, чтобы не было эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Возможно ли масштабирование войны
- Ранее глава Главного управления разведки Кирилл Буданов отвечал, насколько возможна Третья мировая. По его словам, мир достаточно быстро приближается к глобальной войне, поскольку конфликты, которые сейчас, на первый взгляд, могут казаться "локальными", на самом деле таковыми не являются.
- В то же время политтехнолог Борис Тизенгаузен справедливо отмечал, что сейчас не существует военного конфликта, в котором бы ни было "русского следа". Он не исключает, что обострение войны между Россией и Украиной или Израилем и ХАМАС может привести к Третьей мировой. Чтобы этого не произошло, нужно не давать нынешним диктаторам держать мир в заложниках.
- А вот Виталий Портников заявлял о том, что глобальную войну провоцируют те публичные деятели, которые готовы согласиться на оккупацию России определенных регионов нашего государства. Собирательным образом такого персонажа является, по мнению Портникова, Илон Маск. Взгляды бизнесмена и таких, как он, могут привести к исчезновению человечества.