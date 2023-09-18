Заряд боевого духа и мотивации: бойцы Третьей штурмовой бригады провели гонки с препятствиями

Бойцы Третьей штурмовой бригады в Киеве провели гонки с препятствиями. Участники забега преодолели дистанцию в 1,5 километра.

Спортивно-милитарный ивент проходил в столице в воскресенье, 17 сентября. Уникальное мероприятие, организованное Героями, посетила корреспондентка 24 Канала.

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Не только выносливые воины, но и спортсмены

Третья штурмовая бригада в партнерстве с Race Nation и Центром специальной подготовки "Askold" провела в Киеве гонку с препятствиями. Все желающие вместе с воинами проходили дистанцию в 1,5 километра. На их пути было 14 разных препятствий. В общей сложности состоялось несколько забегов, команды стартовали каждые 20 минут.

Забег с препятствиями от воинов 3 ОШБр / Фото Валентины Полищук

Мероприятие бойцы Третьей штурмовой бригады анонсировали в прошлом месяце. Кроме забега, на мероприятии организовали учебную локацию по тактической медицине, а также обустроили стенд с вооружением.

Масштабное событие для тех, кто хочет почувствовать дух победы, испытав себя и свои силы, и узнать больше о легендарной Третьей штурмовой. Участие в мероприятии, которое пройдет на территории "ВДНХ", – это уникальная возможность пообщаться с воинами нашей бригады,

– говорилось в анонсе пресс-службы бригады.

Организаторы объяснили, что спортивное мероприятие, инициированное Третьей штурмовой, – это шанс получить заряд здорового боевого духа и мотивации в сложное время войны. Также ивент позволил всем желающим больше узнать о бригаде и ее ценностях, подготовке бойцов и условиях службы в подразделении.

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