Пуля попала прямо в грудь, но воин продолжил бой: 3 ОШБр показала штурм глазами пулеметчика

Украинские воины храбро сражаются против российского нашествия. Благодаря современным камерам, в частности GoPro, ВСУ могут показать всем украинцам происходящее на поле боя. Бойцы Третьей штурмовой выложили видео боя в одной из лесополос под Бахмутом.

Ранее в 3 ОШБр объясняли, что съемка боев на GoPro нужна не для того, чтобы похвастаться, – таким образом можно проанализировать действия каждого бойца и скорректировать тактику для дальнейших столкновений. Поэтому камеры являются важной частью снаряжения в Третьей штурмовой. В ролик показан момент, когда в пулеметчика попали россияне.

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"Я трехсотый"

Под вражеским обстрелом бойцы не прекращали крыть оккупантов пулеметными очередями. Противник вел ответный огонь, и одна из пуль попала прямо в грудь бойцу. Она застряла в броне, поэтому отстрел россиян продолжился. Видео с камеры друга Варяга – бойца 3-й роты 2-го штурмового бата Третьей штурмовой бригады,

– говорится в подписи к видео.

Воин Третьей штурмовой продолжил бой с ранением: смотрите ролик

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