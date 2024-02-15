Третью штурмовую бригаду срочно передислоцировали в район Авдеевки

Третья штурмовая бригада была срочно передислоцирована в район Авдеевки. Отдельные батальоны провели рейд на захваченные врагом территории.

Это уже подтвердили в 3 ОШБр. Украинские защитники рассказали, какая ситуация в городе, передает 24 Канал.

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3 ОШБр перебросили в район Авдеевки

Третья отдельная штурмовая бригада подтверждает, что была срочно передислоцирована для усиления украинских войск в районе Авдеевки. Ситуация в городе на момент заведения бригады – чрезвычайно критическая,

– заявили в 3 ОШБр.

Представители подразделения добавили, что отдельные батальоны провели рейд в захваченные оккупантами районы Авдеевки. Силы врага на их отрезке составляют ориентировочно 7 бригад.

"Наши бойцы демонстрируют беспрецедентный героизм. Мы вынуждены воевать на 360 градусов против новых и новых бригад, которые заводит противник", – подчеркнул командир 3 ОШБр Андрей Билецкий.

Также в бригаде отметили, что за период пребывания на Авдеевском направлении 2 бригадам вооруженных сил России нанесено критическое поражение. О точных потерях врага в личном составе и технике сообщат позже, после подтверждения необходимых данных.

В то же время объективная ситуация в Авдеевке остается угрожающей и нестабильной. Враг продолжает активную ротацию своих войск и перебрасывает в город новые силы и средства,

– рассказали в Третьей штурмовой.

Что этому предшествовало