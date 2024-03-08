Значительное усиление: сразу три французские оборонные компании начнут производство в Украине

Себастьен Лекорню заявил, что три французские оборонные компании планируют начать производство в Украине уже этим летом. По словам министра обороны Франции, в частности будет привлечена компания, которая специализируется на беспилотниках.

Между французскими и украинскими оборонными предприятиями готовятся стратегические партнерства, чтобы сотрудничать в производстве новой техники и обслуживании уже переданной.

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О каких компаниях идет речь

По словам Лекорню, среди этих компаний, вероятнее всего, будет франко-немецкий оборонный консорциум KNDS, образованный французским производителем вооружений и военной техники Nexter и немецкой машиностроительной компанией Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co KG.

Стоит отметить, что Nexter-KNDS является производителем САУ Caesar, которые сейчас возят на ремонт и обслуживание в Польшу, и 155-мм снарядов

Три французские компании учредят партнерство с украинскими компаниями в сфере беспилотников и оборудования для сухопутных сил, для производства запчастей в Украине и, возможно, в будущем боеприпасов,

– заявил он.

Среди компаний с французской стороны, которые будут вовлечены в такое сотрудничество, министр упомянул также Delair, которая специализируется на беспилотниках.

Как сообщил Лекорню, речь идет также о размещении французских специалистов-инструкторов по определенному оборудованию – именно такая работа должна начаться летом 2024 года.

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