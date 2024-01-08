В Киеве на Троещине во время движения загорелся троллейбус: в КГГА сообщили о поджоге

В Деснянском районе Киева в понедельник, 8 января, во время движения загорелся троллейбус. Инцидент произошел на улице Градинской. В Киевской городской государственной администрации были обнародованы детали.

По предварительной информации, это произошло в результате поджога салона общественного транспорта. На месте работают специалисты "Киевпасстранса" и правоохранители.

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В Киеве загорелся троллейбус

В КГГА рассказали о том, что на Троещине загорелся троллейбус маршрута №37А. В настоящее время на месте происшествия работают спасательные службы.

По информации "Киевпасстранса", троллейбус был в исправном состоянии, перед выходом на маршрут прошел необходимые регламентные работы,

– говорится в сообщении.

Как отметили в КГГА, все пассажиры вовремя покинули транспортное средство, так что обошлось без пострадавших. В администрации также отметили, что за медицинской помощью никто не обращался.

На Троещине в троллейбусе возникло возгорание / Фото из соцсетей

Задержки троллейбусов пока нет.

Пожар удалось ликвидировать

Позже в ГСЧС сообщили, что в 12:29 поступило сообщение о пожаре на перекрестке улиц Радунской и Бальзака.

На месте было установлено, что огнем был полностью охвачен троллейбус. Пожар ликвидирован в 12:51,

– говорится в сообщении ГСЧС.

Там также подтвердили информацию о том, что пострадавших в результате инцидента нет.

Возгорание троллейбуса в Киеве удалось ликвидировать / Фото ГСЧС

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