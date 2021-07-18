Тройное смертельное ДТП произошло на Тернопольщине

18 июля 2021 , 03:15
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Источник:

НПУ

На трассе Стрый – Знаменка возле села Каменки вечером 16 июля произошло ДТП с трагическими последствиями. Не смогли разминуться два буса и внедорожник.

В итоге – один погибший, и много травмированных. Причины аварии установит следствие.

Обратите внимание Водителя пришлось вырезать: в Киеве произошла серьезная ДТП с участием грузовика и иномарки

Авария со смертельным исходом на Тернопольщине: подробности

ДТП произошла 16 июля примерно в 17:30. По предварительным данным следствия, водитель автомобиля Mercedes-Benz не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. А там врезался в бок Nissan X-Trail, и во встречный автомобиль Opel Vivaro.

  • Водитель Opel, житель Хмельницкой области, погиб на месте.
  • Пассажира этого же авто с переломами доставили в больницу.
  • Также помощь медиков понадобилась водителю внедорожника, водителю и пассажиру Mercedes.

Следствие продолжается. Пока что у всех водителей отобрали образцы крови для проверки на содержание алкоголя.


ДТП возле Каменки / Фото НПУ

16 и 17 июля в Украине произошло несколько страшных аварий

  • На Ровненщине перевернулся автобус рейса Киев – Вроцлав: 16 пострадавших.
  • На Луганщине перевернулась маршрутка с людьми.
  • 20-летняя девушка погибла в аварии в Киеве.
  • Также под Киевом мужчина под наркотиками насмерть сбил женщину и влетел в колонку АЗС
  • На трассе Н-02 легковушка столкнулась с грузовиком, два человека погибли.
Автор: Олесь Друкач