Тройное смертельное ДТП произошло на Тернопольщине
18 июля 2021 , 03:15Читати новину українською
Источник:НПУ
На трассе Стрый – Знаменка возле села Каменки вечером 16 июля произошло ДТП с трагическими последствиями. Не смогли разминуться два буса и внедорожник.
В итоге – один погибший, и много травмированных. Причины аварии установит следствие.
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Авария со смертельным исходом на Тернопольщине: подробности
ДТП произошла 16 июля примерно в 17:30. По предварительным данным следствия, водитель автомобиля Mercedes-Benz не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. А там врезался в бок Nissan X-Trail, и во встречный автомобиль Opel Vivaro.
- Водитель Opel, житель Хмельницкой области, погиб на месте.
- Пассажира этого же авто с переломами доставили в больницу.
- Также помощь медиков понадобилась водителю внедорожника, водителю и пассажиру Mercedes.
Следствие продолжается. Пока что у всех водителей отобрали образцы крови для проверки на содержание алкоголя.
ДТП возле Каменки / Фото НПУ
16 и 17 июля в Украине произошло несколько страшных аварий
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