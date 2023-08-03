Удар по троллейбусу в Херсоне: в каком состоянии пострадавшие

Россия нанесла удар по Херсону, в результате чего, в частности, пострадали люди в троллейбусе, которые ехали на работу. Врачи оказывают необходимую помощь пострадавшим. Некоторые из них – в тяжелом состоянии.

В четверг утром, 3 августа, враг обстрелял центр Херсона. Кроме троллейбуса, была частично разрушена церковь. Также пострадали спасатели при повторной атаке, когда ликвидировали пожар в соборе. Подробно о пострадавших по состоянию на 10:30 рассказал спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников.

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Пострадавшие из-за удара по Херсону

Как отметил спикер, оккупанты уже третий день подряд атакуют Херсон. В этот раз они ударили по центру города. Были ранены три человека:

34-летняя женщина;

53-летняя женщина;

74-летний мужчина.

Последний из названых пострадавших – в тяжелом состоянии. Однако медики делают все, чтобы спасти ему жизнь.

Ранены три человека, которые ехали в троллейбусе. В тяжелом состоянии пожилой мужчина. Сейчас врачи борются за его жизнь. Еще две женщины ранены – они в более или менее стабильном состоянии.

Также Толоконников констатировал, что под прицел России попал один из старейших храмов Херсона, расположенный в центре города. Речь идет о Свято-Екатерининском (Спасском) соборе, который принадлежит УПЦ Московского патриархата.

Россия не прекращает террор

Как сообщали в Херсонской ОВА, только за минувшие сутки вражеская армия выпустила по Херсону 72 снаряда. Оккупанты попали в жилые кварталы, помещения двух банков, консульство, территорию следственного изолятора. Два человека получили ранения.

Власти настоятельно рекомендуют эвакуироваться хотя бы тем жителям, у которых есть дети. Очевидно, оккупанты не будут прекращать обстрелы Херсонщины. Из действий захватчиков понятно, что они будут продолжать ежедневно подвергать опасности жизни людей.

В то же время высшее руководство страны неоднократно отмечало, что всех причастных к террору обязательно привлекут к ответственности. В частности, об этом говорил недавно президент Владимир Зеленский.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям прокомментировали, что когда их сотрудники тушили пожар, загоревшийся из-за удара по церкви, захватчики начали повторный обстрел. Четырех спасателей госпитализировали в результате этого, была повреждена спецтехника.