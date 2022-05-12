В Тростянце возле больницы на мине подорвался трактор: мужчина получил контузию

12 мая после обеда в городе Тростянец Ахтырского района Сумской области на мине подорвался тракторист, который получил контузию.

Новость сообщил руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

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Что известно об инциденте

Как сообщил Живицкий, подрыв произошел возле больницы. Там до сих пор стоял вражеский танк, который недавно обстреливал гражданскую инфраструктуру города и в частности городское учреждение здравоохранения.

Возле больницы на мине подорвался гражданский трактор. Все живы, один человек получил контузию,

– рассказал руководитель ОВА.

Это не первый подобный инцидент в населенном пункте. Так, 16 апреля в деоккупированном Тростянце на растяжке подорвался местный житель, который вышел в лес погулять с собакой. Мэр города Юрий Бова отметил, что от попадания на мины и различные растяжки пострадали 5 детей. Чаще всего, по его словам, оккупанты минировали блокпосты и места, где была техника.

Тростянец месяц был под оккупацией

, утром 12 мая оккупанты совершили артиллерийский обстрел по населенному пункту Старые Вирки Сумского района. В результате обстрела на собственном дворе погиб 67-летний местный житель.

Тростянец был под оккупацией россиян около месяца. По словам местных жителей, россияне даже не пытались взять власть. В начале полномасштабной войны они заняли несколько позиций в городе и ждали быстрого продвижения дальше. Поскольку этого не произошло, захватчики начали заниматься мародерством и хаотичной "защитой".

26 марта Вооруженные Силы Украины совместно с местными жителями освободили Тростянец и Боромлю. Сразу после освобождения власти привезли людям лекарства, продуктовые наборы, предметы гигиены, детское питание и подгузники. Тогда же оказалось, что оккупанты заминировали больницу.

Несмотря на то, что город свободен, спасатели продолжают очищать территорию Тростянца от мин, ракет, которые не взорвались, а также сортируют боеприпасы.

Власти общины обещают как можно скорее отстроить разрушенные города и села и уже активно над этим работают. Такую информацию опубликовал глава Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий. Согласно его словам, в область прибыла группа архитекторов и урбанистов, которые будут работать над восстановлением Тростянецкой общины. Вместе с главным архитектором области Владимиром Быковым, специалистами из Киева и проектными институтами уже обсудили первые шаги работ.

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