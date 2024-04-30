Сколько бомбардировщиков на российском аэродроме "Моздок": обнародовали спутниковые снимки
Источник:Defense Express
На российском аэродроме "Моздок" размещены шесть стратегических бомбардировщиков Ту-22М3. Defense Express пишет, что это пятая часть российского парка.
По данным издания подобные данные являются чрезвычайно важными, Ведь враг постоянно использует эти самолеты как носители Х-22 для ударов по Украине.
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Сосредоточили минимум пятую часть от флота
По состоянию на 22 апреля 2024 года на российском аэродроме "Моздок" было размещено шесть стратегических бомбардировщиков Ту-22М3, четыре самолета типа Су-24М/МР, и ориентировочно 20 вертолетов различных типов.
В то же время россияне нарисовали силуэты фейковых Ту-22М3 и Су-24М/МР. Спутниковые снимки в открытый доступ на своем профиле в Twitter выложил OSINT-аналитик под ником Evergreen Intel.
По данным Defense Express, такие данные важны сразу с нескольких ракурсов. По сообщениям Воздушных сил российские войска в течение последнего месяца регулярно использовали для массированных ударов по Украине сверхзвуковые крылатые ракеты Х-22, запускаемые с Ту-22М3.
В частности, пять ракет этого типа было применено 22 марта, три ракеты – 28 марта, и шесть ракет – во время удара 19 апреля. Известно, что все же две Х-22 были сбиты. Более того, 19 апреля 2024 года Силы обороны Украины сбили один Ту-22М3. Вероятно, он таки летел на аэродром "Моздок".
Как пишет Defense Express, если учитывать тот факт, что сейчас в воздушно-космических силах врага есть только 30 бомбардировщиков Ту-22М3, то получается, что российские военные только на одном аэродроме сосредоточили минимум пятую часть от флота этих самолетов.
Недавно в России сбили Ту-22МЗ
- На рассвете 19 апреля губернатор Ставропольского края Красногвардейского района России сообщил о о падении их самолета Ту-22М3. Владимир Владимиров заявил, что удалось спасти двух пилотов, которые катапультировались. Их доставили в больницу. Впоследствии еще одного нашли мертвым, а четвертого – еще ищут.
- Сухопутные войска ВСУ обнародовали видео падения самолета и написали, что у оккупантов сработала мгновенная карма. В частности, самолет Ту-22М3 военно-космических сил России, который еще ночью сбрасывал по Украине ракеты, разбился в Ставропольском крае.
- Источники 24 Канала в ГУР сообщили, что это первый самолет стратегической авиации, который удалось уничтожить Украине, во время полета. Известно, что его уничтожили с помощью зенитного ракетного комплекса С-200. Упал самолет ориентировочно в 300 километрах от Украины.
- Сбивание вражеского истребителя было совместной операцией ГУР и Воздушных сил ВСУ. Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук рассказал, что они впервые во время воздушной атаки оккупантов уничтожили две ракеты Х-22, которые до этого сбить не удавалось.