Ту-22м3 был готов к боевому вылету: фото поврежденного аэродрома "Сольцы" после удара

Появились спутниковые снимки аэродрома "Сольцы". 11 августа сообщалось о расположении Ту-22м3 на аэродроме "Сольцы".

СМИ анализируют спутниковые фото "Сольцов". Об этом пишет "єРадар".

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Что можно увидеть на фото

На одном из снимков было четко видно, что возле самолета лежат две ракеты типа Х-22. В результате недавнего "хлопка" на этом аэродроме был уничтожен именно этот Ту-22м3.

На спутниковых снимках отчетливо виден след от сгоревшего борта Ту-22м3 именно в этом месте.

Можно заключить, что самолет был полностью снаряжен и готов,

– пишут журналисты.

"Сольцы" до и после удара / Фото "єРадар"

Если сложить спутниковые снимки с 16 августа по 21 августа, получится своеобразное видео. На нем очень хорошо заметно, как самолет превращается в пепел и сейчас от ракетоносителя виден только обгорелый след.

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Что известно об ударе по аэродрому "Сольцы"

В субботу, 19 августа, в минобороны России заявили, что около 10:00 на аэродром Сольцы совершили атаку неизвестными беспилотниками. Их пытались сбить из стрелкового оружия.

Как результат, на территории аэродрома "произошло возгорание на стоянке самолетов", но россияне уверяли, что пожар оперативно ликвидировали. В то же время минобороны России все же пришлось впоследствии признать, что повреждения в результате атаки получил один самолет.

Впоследствии сообщили, что Украине впервые удалось уничтожить стратегический бомбардировщик России Ту-22М3. Страна-агрессор больше не имеет инженерно-технической базы для строительства новых.

Авиабаза "Сольцы" расположена в Новгородской области. Этот военный аэродром имеет самую длинную в регионе взлетно-посадочную полосу.

На момент удара на авиабазе находилось неустановленное количество сверхзвуковых бомбардировщиков дальнего радиуса действия Ту-22М3. Мониторинговые каналы указывают 10 единиц Ту-22М3. В ISW подтвердили удар по базе и сообщили, что россияне переместили неповрежденный самолет на авиабазу "Оленья" в Мурманской области.

Самолет Ту-22М3 несет сверхзвуковые противокорабельные ракеты Х-22, которыми Россия обстреливает Украину.