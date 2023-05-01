"Планеры изнашиваются": в Воздушных силах оценили ресурс российской авиации

Враг продолжает наносить удары по Украине с помощью летательных аппаратов. Однако каждая последующая атака становится все менее "массированной" – то есть "ресурсоспособность" российской авиации постепенно исчерпывается. В частности, уже не работают в полную силу даже Ту-95.

В ночь на 1 мая оккупанты выпустили по нашему государству 18 ракет Х-101/Х-555 с помощью девяти самолетов Ту-95 и двух Ту-160. Спикер Воздушных Сил Юрий Игнат прокомментировал это в эфире национального телемарафона, – информирует 24 Канал.

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Винный "хлопок"

Собственно, Игнат согласился с тем, что "хлопок" на аэродромах в Энгельсе и Рязани еще в конце прошлого года доставила немало хлопот для захватчиков. Поэтому им пришлось изменить дислокацию летательных аппаратов, в частности, "славных" Ту-95.

Увеличение расстояния усилило нагрузку на авиасуд, поэтому и в ночь на 1 мая из каждой такой "Ту-шки" Россия выпустила всего по 2-3 ракеты, хотя борт теоретически мог переносить аж 8 единиц крылатых ракет.

С другой стороны, это для их экипажей, для их стратегической авиации – это некая тренировка. Летчики всегда должны поддерживать свои навыки. Таким образом, они иногда взлетают без нанесения ударов – мы это называем имитированием. На этот раз каждый самолет по ракете пустил,

– констатировал представитель.

Кроме того, он отметил, что противник чуть ли не постоянно поднимает тактическую авиацию в небо для нанесения ударов или просто учений. Однако следует также понимать, что самолеты окупантов не являются "суперинновационными" и современными.

Все "лучшее" из СССР

Как известно, в некоторых ракетах, сбитых украинским ПВО, находят чипы и электронику, которым по 40 лет. Очевидно, не лучше ситуация с российскими самолетами, ведь они все – советского образца.

Безусловно, планер, выпущенный в далеком Советском Союзе, будет изнашиваться. Однако есть возможность их ремонтировать – продлевать их ресурс. Это так называется,

– подчеркнул Игнат.

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Следует добавить, что еще одной причиной, почему российские атаки не столь "массированы" и разрушительны, – эффективная работа украинского ПВО.

Как отметил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, нашей противовоздушной обороне удалось ликвидировать 15 из 18 крылатых ракет, которые Россия запустила в ночь на 1 мая.