Есть угроза ракетной атаки: Россия подняла стратегические бомбардировщики Ту-95

Россия ночью 25 февраля подняла в воздух стратегическую авиацию, взлетели бомбардировщики Ту-95. Именно эти борта противник использует для массированных атак на мирные города Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мониторинговые каналы. Заметим, что такие бомбардировщики способны нести крылатые ракеты типа Х-101/Х-555, пока зафиксировали 2 борта.

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Что известно о взлете Ту-95МС

Согласно обнародованной информации, ориентировочно в 01:30 зафиксировали взлет 2 бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Оленья". Мониторинговые каналы заметили, что количество будут уточнять.

По их данным, борта держат юго-восточный курс в направлении Каспийского региона России. По предварительной информации, этот вылет может быть боевым, то есть с самолетов могут запускать ракеты по территории Украины.

В случае боевого вылета прогнозируют вхождение в Саратовскую область около 04:00. В то же время ожидают вхождения в Каспийский регион от 05:30. Отметили, что о фактических угрозах сообщат отдельно.

Предварительно, если пуски состоятся с аэродрома в Энгельсе Саратовской области, то ракеты могут оказаться в воздушном пространстве Украины во временном промежутке 04:50 – 05:20. Если же с Каспийского моря – 06:00 - 07:00.

Впрочем, это предварительные данные, указывают лишь приблизительное время. Заметим, что на момент вылета в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотных летательных аппаратов.

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Также напомним, что последний раз российские боевые самолеты Ту-95МС взлетали ночью 20 февраля. Тогда Россия запустила более 150 дронов и до 14 ракет по Украине, атакуя энергетическую и газовую инфраструктуру, в частности производственные мощности.