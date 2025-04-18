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24 Канал Новости Украины Россия отвела половину бортов Ту-95МС, которые находились вблизи Украины, – мониторы
18 апреля, 17:47
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Россия отвела половину бортов Ту-95МС, которые находились вблизи Украины, – мониторы

Анастасия Колесникова
Основні тези
  • Россия передислоцировала 7 бомбардировщиков Ту-95МС с баз вблизи Украины на Дальний Восток.
  • На авиабазе "Белая" теперь размещены 7 Ту-95МС и 7 Ту-160.
  • На авиабазах вблизи Украины остаются 8 Ту-95МС, в частности 3 в "Оленьей", 2 в "Энгельсе-2", и 3 в "Дягилево".

17 апреля оккупанты передислоцировали 7 "тушек" с авиабаз вблизи Украины на Дальний Восток. По состоянию на 18 апреля на базах неподалеку от наших границ остаются заряженными 4 бомбардировщика.

В течение 17 апреля 6 Ту-95М с авиабазы "Оленья" (Мурманская область) перелетели на авиабазу "Белая" (Иркутская область). Также один Ту-95МС с авиабазы "Энгельс-2" (Ростовская область) тоже перебрался на авиабазу "Белая", передает 24 Канал со ссылкой на канал Tracking.

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Куда россияне перебросили свои бомбардировщики

По состоянию на 18 апреля на авиабазе "Белая" находятся:

  • ️7 бортов Ту-95МС;
  • ️7 бортов Ту-160;

С чем именно связан перелет сразу 7 бортов на Дальний Восток - пока неизвестно.

Общее количество всех Ту-95МС вблизи Украины по состоянию на пятницу составляет всего 8 бортов:

  • ️ "Оленья" – 3 Ту-95МС;
  • ️ "Энгельс-2" – 2 Ту-95МС;
  • ️ "Дягилево" – 3 Ту-95МС.

Из известных снаряженных бортов остаются 3 борта Ту-95МС на авиабазе "Оленья" и возможно 1 борт на авиабазе "Энгельс-2".