Россия отвела половину бортов Ту-95МС, которые находились вблизи Украины, – мониторы
- Россия передислоцировала 7 бомбардировщиков Ту-95МС с баз вблизи Украины на Дальний Восток.
- На авиабазе "Белая" теперь размещены 7 Ту-95МС и 7 Ту-160.
- На авиабазах вблизи Украины остаются 8 Ту-95МС, в частности 3 в "Оленьей", 2 в "Энгельсе-2", и 3 в "Дягилево".
17 апреля оккупанты передислоцировали 7 "тушек" с авиабаз вблизи Украины на Дальний Восток. По состоянию на 18 апреля на базах неподалеку от наших границ остаются заряженными 4 бомбардировщика.
В течение 17 апреля 6 Ту-95М с авиабазы "Оленья" (Мурманская область) перелетели на авиабазу "Белая" (Иркутская область). Также один Ту-95МС с авиабазы "Энгельс-2" (Ростовская область) тоже перебрался на авиабазу "Белая", передает 24 Канал со ссылкой на канал Tracking.
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Куда россияне перебросили свои бомбардировщики
По состоянию на 18 апреля на авиабазе "Белая" находятся:
- ️7 бортов Ту-95МС;
- ️7 бортов Ту-160;
С чем именно связан перелет сразу 7 бортов на Дальний Восток - пока неизвестно.
Общее количество всех Ту-95МС вблизи Украины по состоянию на пятницу составляет всего 8 бортов:
- ️ "Оленья" – 3 Ту-95МС;
- ️ "Энгельс-2" – 2 Ту-95МС;
- ️ "Дягилево" – 3 Ту-95МС.
Из известных снаряженных бортов остаются 3 борта Ту-95МС на авиабазе "Оленья" и возможно 1 борт на авиабазе "Энгельс-2".