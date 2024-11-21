Ту-95МС в воздухе и совершили пусковые маневры: ракеты уже в воздушном пространстве Украины

Стратегическая авиация врага взлетела в воздух. Они могут запустить по Украине крылатые ракеты.

Об этом пишут Воздушные силы, передает 24 Канал. Были ли пуски ракет Х-101 – пока не известно, но пусковые маневры вражеские самолеты уже совершили.

Вместе с этим В Украине воздушная тревога во всех областях: позаботьтесь о безопасности

Ракетная угроза 21 ноября: что происходит

07:08, 21 ноября Кременчуг в укрытие, ракета с севера. 07:06, 21 ноября Крылатые ракеты на Полтавщине держат курс на Кременчуг и Днепр. 07:02, 21 ноября Еще одна ракета на Миргород тем же курсом. 06:59, 21 ноября Ракета на Миргород с северо-запада. 06:54, 21 ноября Ракеты с Черниговщины на Полтавщину. 06:46, 21 ноября Ракеты изменили курс в направлении Киевской области. 06:42, 21 ноября Крылатая ракета с севера через Черниговщину, курс южный. 06:39, 21 ноября Крылатые ракеты заходят в воздушное пространство Украины через Черниговскую область. 06:29, 21 ноября Состоялась посадка остальных четырех бортов Ту-95МС на аэродроме "Энгельс". Так что, пока стратегическая авиация в небе отсутствует. 06:19, 21 ноября Мониторинговые сообщества сообщили, что произошла посадка двух бортов Ту-95МС на аэродроме в Астрахани. 06:06, 21 ноября Ранее также была угроза ударов "Кинжалов", но мониторинговые каналы сообщили, что два борта МиГ-31к совершили посадку на аэродром "Саваслейка". 05:57, 21 ноября По подсчетам мониторинговых сообществ, 4 борта Ту-95МС осуществили пусковые маневры 2 волнами. Если пуски реальные, ракеты в наше воздушное пространство залетят где-то в 06:40. Всего в воздухе 6 самолетов, они продолжают движение в сторону Каспийского моря. Все борта взлетели из Энгельса. 05:48, 21 ноября Предположительно, осуществлены пуски крылатых ракет Х-101 бортами Ту-95 в районе Энгельса. 05:43, 21 ноября В воздухе находятся самолеты Ту-95, сообщили Воздушные силы.