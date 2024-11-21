Ту-95МС в воздухе и совершили пусковые маневры: ракеты уже в воздушном пространстве Украины
Стратегическая авиация врага взлетела в воздух. Они могут запустить по Украине крылатые ракеты.
Об этом пишут Воздушные силы, передает 24 Канал. Были ли пуски ракет Х-101 – пока не известно, но пусковые маневры вражеские самолеты уже совершили.
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Ракетная угроза 21 ноября: что происходит
Кременчуг в укрытие, ракета с севера. Крылатые ракеты на Полтавщине держат курс на Кременчуг и Днепр. Еще одна ракета на Миргород тем же курсом. Ракета на Миргород с северо-запада. Ракеты с Черниговщины на Полтавщину. Ракеты изменили курс в направлении Киевской области. Крылатая ракета с севера через Черниговщину, курс южный. Крылатые ракеты заходят в воздушное пространство Украины через Черниговскую область. Состоялась посадка остальных четырех бортов Ту-95МС на аэродроме "Энгельс". Так что, пока стратегическая авиация в небе отсутствует. Мониторинговые сообщества сообщили, что произошла посадка двух бортов Ту-95МС на аэродроме в Астрахани. Ранее также была угроза ударов "Кинжалов", но мониторинговые каналы сообщили, что два борта МиГ-31к совершили посадку на аэродром "Саваслейка". По подсчетам мониторинговых сообществ, 4 борта Ту-95МС осуществили пусковые маневры 2 волнами. Если пуски реальные, ракеты в наше воздушное пространство залетят где-то в 06:40. Всего в воздухе 6 самолетов, они продолжают движение в сторону Каспийского моря. Все борта взлетели из Энгельса. Предположительно, осуществлены пуски крылатых ракет Х-101 бортами Ту-95 в районе Энгельса. В воздухе находятся самолеты Ту-95, сообщили Воздушные силы.
Кременчуг в укрытие, ракета с севера.
Крылатые ракеты на Полтавщине держат курс на Кременчуг и Днепр.
Еще одна ракета на Миргород тем же курсом.
Ракета на Миргород с северо-запада.
Ракеты с Черниговщины на Полтавщину.
Ракеты изменили курс в направлении Киевской области.
Крылатая ракета с севера через Черниговщину, курс южный.
Крылатые ракеты заходят в воздушное пространство Украины через Черниговскую область.
Состоялась посадка остальных четырех бортов Ту-95МС на аэродроме "Энгельс". Так что, пока стратегическая авиация в небе отсутствует.
Мониторинговые сообщества сообщили, что произошла посадка двух бортов Ту-95МС на аэродроме в Астрахани.
Ранее также была угроза ударов "Кинжалов", но мониторинговые каналы сообщили, что два борта МиГ-31к совершили посадку на аэродром "Саваслейка".
По подсчетам мониторинговых сообществ, 4 борта Ту-95МС осуществили пусковые маневры 2 волнами.
Если пуски реальные, ракеты в наше воздушное пространство залетят где-то в 06:40.
Всего в воздухе 6 самолетов, они продолжают движение в сторону Каспийского моря. Все борта взлетели из Энгельса.
Предположительно, осуществлены пуски крылатых ракет Х-101 бортами Ту-95 в районе Энгельса.
В воздухе находятся самолеты Ту-95, сообщили Воздушные силы.