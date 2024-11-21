Ту-95МС в воздухе и совершили пусковые маневры: ракеты уже в воздушном пространстве Украины

21 ноября 2024, 05:47
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Автор: Олесь Друкач

Стратегическая авиация врага взлетела в воздух. Они могут запустить по Украине крылатые ракеты.

Об этом пишут Воздушные силы, передает 24 Канал. Были ли пуски ракет Х-101 – пока не известно, но пусковые маневры вражеские самолеты уже совершили.

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Ракетная угроза 21 ноября: что происходит

07:08, 21 ноября

Кременчуг в укрытие, ракета с севера.

07:06, 21 ноября

Крылатые ракеты на Полтавщине держат курс на Кременчуг и Днепр.

07:02, 21 ноября

Еще одна ракета на Миргород тем же курсом.

06:59, 21 ноября

Ракета на Миргород с северо-запада.

06:54, 21 ноября

Ракеты с Черниговщины на Полтавщину.

06:46, 21 ноября

Ракеты изменили курс в направлении Киевской области.

06:42, 21 ноября

Крылатая ракета с севера через Черниговщину, курс южный.

06:39, 21 ноября

Крылатые ракеты заходят в воздушное пространство Украины через Черниговскую область.

06:29, 21 ноября

Состоялась посадка остальных четырех бортов Ту-95МС на аэродроме "Энгельс". Так что, пока стратегическая авиация в небе отсутствует.

06:19, 21 ноября

Мониторинговые сообщества сообщили, что произошла посадка двух бортов Ту-95МС на аэродроме в Астрахани.

06:06, 21 ноября

Ранее также была угроза ударов "Кинжалов", но мониторинговые каналы сообщили, что два борта МиГ-31к совершили посадку на аэродром "Саваслейка".

05:57, 21 ноября

По подсчетам мониторинговых сообществ, 4 борта Ту-95МС осуществили пусковые маневры 2 волнами.

Если пуски реальные, ракеты в наше воздушное пространство залетят где-то в 06:40.

Всего в воздухе 6 самолетов, они продолжают движение в сторону Каспийского моря. Все борта взлетели из Энгельса.

05:48, 21 ноября

Предположительно, осуществлены пуски крылатых ракет Х-101 бортами Ту-95 в районе Энгельса.

05:43, 21 ноября

В воздухе находятся самолеты Ту-95, сообщили Воздушные силы.

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