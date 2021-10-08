В Тунисе столкнулись поезда: более 30 пострадавших – видео с места аварии

8 октября 2021 , 14:41
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Источник:

TAP

Вблизи столицы Туниса 7 октября столкнулись 2 пассажирских поезда. В аварии пострадали 33 человека, они получили травмы различной тяжести.

Об этом заявил представитель Национальной железнодорожной компании Туниса (SNCFT) Хассен Мяаади. Отмечается, что пассажирский поезд столкнулся с другим возле станции Megrine Riadh.

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На место происшествия прибыло более 10 машин скорой помощи и несколько спасательных бригад. Всех травмированных доставили в ближайшие больницы.


Причины столкновения пока неизвестны / Скриншот с видео

На кадрах видны последствия столкновения пассажирских поездов. В одном из них выломаны двери, а кузов весь во вмятинах.

Расследование уже начали. Пока причины столкновения неизвестны.

В Тунисе столкнулись 2 поезда: смотрите видео

 

 

Масштабные аварии, которые произошли за последнее время 

  • В американском штате Аризона в воздухе не разминулись вертолет и самолет. В результате авиакатастрофы погибли 2 человека.
  • Возле берегов стамбульского района Йеникей произошло столкновение сухогрузов под флагами Турции и России.
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Автор: Олена Данилів