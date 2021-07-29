На отели не пошло, больше в селах: что турагентства говорят украинцам о пожаре в Турции

Турция страдает от масштабных лесных пожаров. Менеджер украинского турагенства рассказывает туристам, что для них опасности нет.

Журналисты 24 канала пообщались с Мартой, менеджером одной из украинских туристических компаний, впрочем, сделали это якобы туристы. Она заверила, что у туристов "все довольно спокойно".

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Украинская туркомпания рассказывает, что "паника в Украине"

Менеджер компании рассказала, что у них много туристов в разных курортных городах Турции. Она также добавляет, что якобы "паника в Украине, а в Турции у туристов все довольно спокойно".

Эвакуации туристов нет пока. Мы располагаем информацией из всех курортов, ведь там сейчас туристы,

– объясняет Марта.

Люди не выходили из гостиниц, был плохой запах, – Марта о начале пожаров

Марта рассказала, что поддерживает общение с туристами. Они имели вчера (говорится о 27 июля – 24 канал) вылет в 15 часов. Тогда все только начиналось.

"В тот день жара была сильная. Также бушевал сильный ветер. В отеле выключили свет", – рассказала менеджер.

Говорит, что включили генератор. Поэтому не работали кондиционеры.

По словам менеджера тогда "все сидели в номерах. Никого не было ни на барах, ни на территории. В номерах не убирали, только собирали пепел".

Очень плохой запах. Но это не пошло на отели. Больше по селам,

– вспомнила женщина.

Туристы видели, как самолеты все время тушили пожары.

Что сейчас происходит в Турции

Марта рассказала, что:

уже туристы начали писать о ситуации;

но на курортах ажиотажа и эвакуации нет.

Говорят, что трудно дышать и летает пепел по территории отеля, но больше всего сосредоточено в селах, где местные живут,

– уверяет представитель компании.

Добавила, что у нее туристы недалеко от Сиде. Она спросила, все ли у них хорошо.

"Отписали об отеле, что им все нравится. За пожары не знают", – уверяет Марта.

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