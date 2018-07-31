Турчинов сравнил референдум на Донбассе с лекцией для колорадских жуков

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов убеждает, что Россия имеет свои взгляды и на минские соглашения, и на "формулу Штайнмайера". То есть фактически они свою деструктивную позицию маскируют под любые названия. По его словам, то же самое касается и идеи проведения референдума на Донбассе

Такое заявление он сделал во время общения с журналистами, передает информационное агентство "Интерфакс-Украина".

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"Вы знаете, Россия имеет свою трактовку и минских соглашений, и "формулы Штайнмайера". Фактически они свою деструктивную позицию маскируют под любые названия. В частности, предложение о проведении референдума. Извините, это является провокацией и бессмыслицей", – отметил глава СНБО.

По его словам, проводить референдум на оккупированных территориях Крыма и Донбасса – это то же самое, что "читать лекцию колорадским жукам о необходимости сохранения урожая".

"То есть, это никогда не будет воспринято страной", – подчеркнул Турчинов.

Одновременно он отметил, что сначала необходима "полная деокупация, полное освобождение оккупированных территорий, и после этого могут быть использованы уже политические механизмы реинтеграции этой территории в конституционное поле Украины".

Напомним, 16 июля в Хельсинки состоялась встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.

Впоследствии, издание Bloomberg сообщило, что глава Кремля во время встречи с американским лидером предложил президенту США провести референдум, чтобы решить конфликт на Донбассе. В связи с этим глава Совета национальной безопасности США Гарретт Маркис заявил, что Вашингтон не рассматривает вопрос о поддержке возможного проведения на Востоке Украины референдума о независимости.