14:10
31 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
28°C
29°C 20°C
  • среда
    26°C 19°C
  • четверг
    26°C 19°C
  • пятница
    27°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УБИЙСТВО ВИТАЛИЯ "САРМАТА" ОЛЕШКО ВАЛЮТА ДТП С HUMMER В КИЕВЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Владимир и голубые. Норильск на Марсе
Вєсті Кремля
21:35, 30 июля
Вести.UA. Крестный отец: перезагрузка. Богословы и Богословская
Вєсті.UA
20:44, 30 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
УБИЙСТВО ВИТАЛИЯ "САРМАТА" ОЛЕШКО ВАЛЮТА ДТП С HUMMER В КИЕВЕ

Турчинов сравнил референдум на Донбассе с лекцией для колорадских жуков

43 Читати новину українською
Турчинов сравнил референдум на оккупированных территориях с "лекцией колорадским жукам о необходимости сохранения урожая"
Турчинов сравнил референдум на оккупированных территориях с "лекцией колорадским жукам о необходимости сохранения урожая" / 24 канал

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов убеждает, что Россия имеет свои взгляды и на минские соглашения, и на "формулу Штайнмайера". То есть фактически они свою деструктивную позицию маскируют под любые названия. По его словам, то же самое касается и идеи проведения референдума на Донбассе

Такое заявление он сделал во время общения с журналистами, передает информационное агентство "Интерфакс-Украина".

Читайте также: Референдум на Донбассе: волонтер рассказал, что нужно России

"Вы знаете, Россия имеет свою трактовку и минских соглашений, и "формулы Штайнмайера". Фактически они свою деструктивную позицию маскируют под любые названия. В частности, предложение о проведении референдума. Извините, это является провокацией и бессмыслицей", – отметил глава СНБО.

По его словам, проводить референдум на оккупированных территориях Крыма и Донбасса – это то же самое, что "читать лекцию колорадским жукам о необходимости сохранения урожая".

"То есть, это никогда не будет воспринято страной", – подчеркнул Турчинов.

Одновременно он отметил, что сначала необходима "полная деокупация, полное освобождение оккупированных территорий, и после этого могут быть использованы уже политические механизмы реинтеграции этой территории в конституционное поле Украины".

Напомним, 16 июля в Хельсинки состоялась встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.

Впоследствии, издание Bloomberg сообщило, что глава Кремля во время встречи с американским лидером предложил президенту США провести референдум, чтобы решить конфликт на Донбассе. В связи с этим глава Совета национальной безопасности США Гарретт Маркис заявил, что Вашингтон не рассматривает вопрос о поддержке возможного проведения на Востоке Украины референдума о независимости.

Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости России Украина – Россия Новости политики Александр Турчинов
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Пищевое отравление: симптомы и первая помощь
сегодня, 14:03 Пищевое отравление: симптомы и первая помощь
Юліана Вінтюк
Вступительная кампания в августе: основные даты, которые не стоит прозевать
сегодня, 13:02 Вступительная кампания в августе: основные даты, которые не стоит прозевать
Яніна Ткачук
Терористичний камінгаут: навіщо Рабінович об'єднався із Медведчуком
сегодня, 12:01 Терористичний камінгаут: навіщо Рабінович об'єднався із Медведчуком
Олексій Чибісов
Почему важно проверять информацию: как слухи могут втянуть Украину в шпионский скандал
сегодня, 11:22 Почему важно проверять информацию: как слухи могут втянуть Украину в шпионский скандал
Тайны из жизни "мамы" Гарри Поттера: тест для фанатов Джоан Роулинг
сегодня, 11:00 Тайны из жизни "мамы" Гарри Поттера: тест для фанатов Джоан Роулинг
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
"Регионы" в своей рекламе пугают крымчан безграмотностью из-за украинского языка
 22 сентября 2012 , 21:09 13
Островский не был пьяным в момент аварии с Hummer в Киеве: данные с драгера
 25 июля , 14:21
"Олимпик" в Сумах победил "Волынь"
 29 октября 2016 , 15:59
Агент ФИФА: Не думаю, что Ярмоленко перейдет в Наполи
 2 июля 2017 , 16:13
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук