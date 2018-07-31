Турчинов згадав про колорадських жуків, коментуючи імовірність референдуму на Донбасі

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олександр Турчинов переконує, що Росія має свої погляди і на мінські угоди, і на "формулу Штайнмайєра", тобто фактично вони свою деструктивну позицію маскують під будь-які назви. За його словами, те ж саме стосується й ідеї проведення референдуму на Донбасі

Таку заяву він зробив під час спілдкування з журналістами, передає інформаційна агенція "Інтерфакс-Україна".

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"Ви знаєте, Росія має своє трактування і мінських угод, і "формули Штайнмайєра". Фактично вони свою деструктивну позицію маскують під будь-які назви. Зокрема, пропозицію про проведення референдуму. Вибачте, це є провокацією та нісенітницею", – зазначив голова РНБО.

За його словами, проводити референдум на окупованих територіях Криму та Донбасу – це те ж саме, що "читати лекцію колорадським жукам про необхідність збереження врожаю".

"Тобто, це не буде ніколи сприйнято країною", – підкреслив Турчинов.

Водночас він зауважив, що спочатку необхідною є "повна деокупація, повне звільнення окупованих територій, і після цього можуть бути задіяними вже політичні механізми реінтеграції цієї території в конституційне поле України".