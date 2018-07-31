Турчинов згадав про колорадських жуків, коментуючи імовірність референдуму на Донбасі
Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олександр Турчинов переконує, що Росія має свої погляди і на мінські угоди, і на "формулу Штайнмайєра", тобто фактично вони свою деструктивну позицію маскують під будь-які назви. За його словами, те ж саме стосується й ідеї проведення референдуму на Донбасі
Таку заяву він зробив під час спілдкування з журналістами, передає інформаційна агенція "Інтерфакс-Україна".
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"Ви знаєте, Росія має своє трактування і мінських угод, і "формули Штайнмайєра". Фактично вони свою деструктивну позицію маскують під будь-які назви. Зокрема, пропозицію про проведення референдуму. Вибачте, це є провокацією та нісенітницею", – зазначив голова РНБО.
За його словами, проводити референдум на окупованих територіях Криму та Донбасу – це те ж саме, що "читати лекцію колорадським жукам про необхідність збереження врожаю".
"Тобто, це не буде ніколи сприйнято країною", – підкреслив Турчинов.
Водночас він зауважив, що спочатку необхідною є "повна деокупація, повне звільнення окупованих територій, і після цього можуть бути задіяними вже політичні механізми реінтеграції цієї території в конституційне поле України".
Нагадаємо, 16 липня у Гельсінкі відбулася зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з главою Російської Федерації Володимиром Путіним.
Згодом, видання Bloomberg повідомило, що очільник Кремля під час зустрічі з американським лідером запропонував президенту США провести референдум, аби вирішити конфлікт на Донбасі. У зв'язку з цим голова Ради національної безпеки США Гарретт Маркіс заявив, що Вашингтон не розглядає питання про підтримку можливого проведення на Сході України референдуму про незалежність.