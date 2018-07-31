13:44
31 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
28°C
29°C 20°C
  • середа
    26°C 19°C
  • четвер
    26°C 19°C
  • п'ятниця
    27°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Владімір і голубі. Норильск на Марсі
Вєсті Кремля
21:32, 30 липня
Вєсті.UA. Хрещений батько: перезавантаження. Богослови і Богословська
Вєсті.UA
20:40, 30 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Турчинов згадав про колорадських жуків, коментуючи імовірність референдуму на Донбасі

44 Читать новость на русском
Турчинов порівняв референдум на окупованих територіях з "лекцією колорадським жукам про необхідність збереження врожаю"
Турчинов порівняв референдум на окупованих територіях з "лекцією колорадським жукам про необхідність збереження врожаю" / 24 канал

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олександр Турчинов переконує, що Росія має свої погляди і на мінські угоди, і на "формулу Штайнмайєра", тобто фактично вони свою деструктивну позицію маскують під будь-які назви. За його словами, те ж саме стосується й ідеї проведення референдуму на Донбасі

Таку заяву він зробив під час спілдкування з журналістами, передає інформаційна агенція "Інтерфакс-Україна".

Читайте також: Референдум на Донбасі: волонтер розповів, що потрібно Росії

"Ви знаєте, Росія має своє трактування і мінських угод, і "формули Штайнмайєра". Фактично вони свою деструктивну позицію маскують під будь-які назви. Зокрема, пропозицію про проведення референдуму. Вибачте, це є провокацією та нісенітницею", – зазначив голова РНБО.

За його словами, проводити референдум на окупованих територіях Криму та Донбасу – це те ж саме, що "читати лекцію колорадським жукам про необхідність збереження врожаю".

"Тобто, це не буде ніколи сприйнято країною", – підкреслив Турчинов.

Водночас він зауважив, що спочатку необхідною є "повна деокупація, повне звільнення окупованих територій, і після цього можуть бути задіяними вже політичні механізми реінтеграції цієї території в конституційне поле України".

Нагадаємо, 16 липня у Гельсінкі відбулася зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з главою Російської Федерації Володимиром Путіним.

Згодом, видання Bloomberg повідомило, що очільник Кремля під час зустрічі з американським лідером запропонував президенту США провести референдум, аби вирішити конфлікт на Донбасі. У зв'язку з цим голова Ради національної безпеки США Гарретт Маркіс заявив, що Вашингтон не розглядає питання про підтримку можливого проведення на Сході України референдуму про незалежність.

Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія Новини політики Війна на Донбасі Олександр Турчинов
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Вступна кампанія у серпні: основні дати, які не варто проґавити
сьогодні, 13:01 Вступна кампанія у серпні: основні дати, які не варто проґавити
Яніна Ткачук
Терористичний камінгаут: навіщо Рабінович об'єднався із Медведчуком
сьогодні, 12:01 Терористичний камінгаут: навіщо Рабінович об'єднався із Медведчуком
Олексій Чибісов
Чому важливо перевіряти інформацію: як чутки можуть втягнути Україну у шпигунський скандал
сьогодні, 11:22 Чому важливо перевіряти інформацію: як чутки можуть втягнути Україну у шпигунський скандал
Таємниці з життя "мами" Гаррі Поттера: тест для фанатів Джоан Роулінг
сьогодні, 11:00 Таємниці з життя "мами" Гаррі Поттера: тест для фанатів Джоан Роулінг
Як зварити варення з мрії та зробити на цьому бізнес: інтерв'ю з шеф-кухарем Євгеном Клопотенком
сьогодні, 10:00 Як зварити варення з мрії та зробити на цьому бізнес: інтерв'ю з шеф-кухарем Євгеном Клопотенком
Олена Булан
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
В УПЦ КП помоляться за "визволення від нашестя чужинців"
15 березня 2014 , 15:17
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Екс-наставник "Дніпра" покинув "Малагу" Бойка
 22 грудня 2016 , 20:05
Головні новини футболу 14 червня: ЧС-2018 стартував у Росії, Реал офіційно представив нового тренера
 15 червня , 07:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук