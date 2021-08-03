В Турции вспыхнул новый масштабный лесной пожар

3 августа 2021 , 16:33
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Источник:

Hurriyet

В Турции начался еще один масштабный пожар в лесном районе Бейджилер, что в провинции Мугла. Из-за ветра огонь быстро распространился на другие регионы.

Спасатели и волонтеры пытаются локализовать пожар. В то же время местные прилагают усилия, чтобы спасти свой скот.

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Какова ситуация в регионе

В пострадавших из-за пожара районах несколько домов стали непригодными для использования. Сейчас в регион допускают только авторизованные автомобили.

В то же время в районах Юкари-Мази и Ашагы-Мази густой дым и меняющиеся направления ветра затрудняют спасателям тушения пожаров.

Обратите внимание! Украина 30 июля направила в Турцию 2 экипажа пожарных самолетов Ан-32П с группой обеспечения, которая состоит из 14 человек.

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Пожары в Турции: коротко

  • В Турции в конце июля вспыхнули масштабные лесные пожары, охватившие значительную территорию страны.
  • В результате пожаров уже погибли 8 человек. Также пострадали более 800 человек.
  • Власти многих турецких провинций ввели запрет на посещение лесных массивов. Это ограничение касается, как граждан страны, так и туристов.
  • Турецкие пожарные активно борются с пожарами. В течение последних нескольких дней они взяли под контроль 125 из 132 возгораний.
  • В Мармарисе из-за закрытия дорог в районе Турунча туристов везли в другие отели. Однако, по словам украинки, которая там проживает, пока критической ситуации с пожарами в Мармарисе нет.
Автор: Тетяна Кійовська