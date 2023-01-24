Не получат поддержку вступления в НАТО: Эрдогана разозлило сожжение Корана в Швеции
Источник:NTV
21 января возле консульства Турции в Стокгольме прошли протесты против Турции, а также против вступления Швеции в НАТО. Именно во время этих мероприятий лидер датской ультраправой политической партии "Жесткая линия" сжег экземпляр Корана.
На такой жест оперативно ответили и в Стамбуле, где во время массовой акции под зданием посольства Швеции сожгли в ответ флаг этой страны. Затем на этот скандал ответил и президент Турции Реджеп Эрдоган после заседания Кабинета министров.
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Швеция может не ожидать поддержки Турции
Своим поступком лидер ультраправой партии "Жесткая линия" частично добился своего. Эрдоган в ответ на сожжение Корана заявил, что Швеции не следует ожидать от Турции поддержки вступления в НАТО.
Предел прав и свобод личности доходит до того, где начинаются права и свободы других людей. Никто не имеет права унижать святых. Те, кто поощряют или потакают этому извращению, несомненно, просчитали его последствия,
– сказал Эрдоган.
Он подчеркнул, что нельзя позволить разгуливать везде террористическим организациям, а затем ожидать поддержки для вступления в Альянс. Поэтому если в Швеции не уважают религиозные убеждения Турции или мусульман, то и не получат в ответ "никакой поддержки в НАТО".
Реакция на скандал других чиновников
Отметим, что сожжению Корана возмутился не только президент Турции. Так, МИД Турции обнародовал заявление, в котором осудил сожжение Корана, а также призвал власти Швеции принять меры в отношении причастных. Обратились в МИД также и ко всем другим странам с просьбой сделать "конкретные шаги" в знак солидарности против исламофобии.
Впоследствии на сайте МИД появилась еще одно заявление, в котором осудили акцию "террористической организации РПК". В нем Стокгольм обвинили в грубом нарушении трехстороннего меморандума о взаимопонимании, в рамках которого Анкара пообещала не блокировать вступление двух стран в обмен на выполнение ее требований.
В то же время министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем назвал исламофобские провокации ужасающими: "Швеция имеет далеко идущие свободу выражения взглядов, но это не означает, что шведское правительство или я лично поддерживаем высказанные мнения".
Не первый скандал в 2023 году
- Отметим, что 11 января в Стокгольме прошла еще одна провокационная акция против Турции. Тогда курдская организация "Комитет Рожевы" вблизи мэрии Стокгольма повесила вверх ногами чучело, которое символизировало президента Турции Реджепа Эрдогана. Организаторы акции "Комитет Рожевы" назвали Эрдогана диктатором и призвали его уйти в отставку.
- Из-за этого МИД Турции вызвал посла Швеции Стаффана Херрстрема и вручил ему ноту Анкары. Турция тогда подчеркнула, что ожидает от Швеции сотрудничества и требует установить виновных в инциденте.
- Более того, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу призвал Стокгольм "определиться", и подчеркнул, что "террористическая организация "минирует" путь Швеции в НАТО".
- Также турецкие правозащитники решили привлечь к ответственности всех причастных к провокации в шведской столице, а турецкая прокуратура открыла уголовное производство.