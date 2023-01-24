Не получат поддержку вступления в НАТО: Эрдогана разозлило сожжение Корана в Швеции

21 января возле консульства Турции в Стокгольме прошли протесты против Турции, а также против вступления Швеции в НАТО. Именно во время этих мероприятий лидер датской ультраправой политической партии "Жесткая линия" сжег экземпляр Корана.

На такой жест оперативно ответили и в Стамбуле, где во время массовой акции под зданием посольства Швеции сожгли в ответ флаг этой страны. Затем на этот скандал ответил и президент Турции Реджеп Эрдоган после заседания Кабинета министров.

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Швеция может не ожидать поддержки Турции

Своим поступком лидер ультраправой партии "Жесткая линия" частично добился своего. Эрдоган в ответ на сожжение Корана заявил, что Швеции не следует ожидать от Турции поддержки вступления в НАТО.

Предел прав и свобод личности доходит до того, где начинаются права и свободы других людей. Никто не имеет права унижать святых. Те, кто поощряют или потакают этому извращению, несомненно, просчитали его последствия,

– сказал Эрдоган.

Он подчеркнул, что нельзя позволить разгуливать везде террористическим организациям, а затем ожидать поддержки для вступления в Альянс. Поэтому если в Швеции не уважают религиозные убеждения Турции или мусульман, то и не получат в ответ "никакой поддержки в НАТО".

Реакция на скандал других чиновников

Отметим, что сожжению Корана возмутился не только президент Турции. Так, МИД Турции обнародовал заявление, в котором осудил сожжение Корана, а также призвал власти Швеции принять меры в отношении причастных. Обратились в МИД также и ко всем другим странам с просьбой сделать "конкретные шаги" в знак солидарности против исламофобии.

Впоследствии на сайте МИД появилась еще одно заявление, в котором осудили акцию "террористической организации РПК". В нем Стокгольм обвинили в грубом нарушении трехстороннего меморандума о взаимопонимании, в рамках которого Анкара пообещала не блокировать вступление двух стран в обмен на выполнение ее требований.

В то же время министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем назвал исламофобские провокации ужасающими: "Швеция имеет далеко идущие свободу выражения взглядов, но это не означает, что шведское правительство или я лично поддерживаем высказанные мнения".

Не первый скандал в 2023 году