Турция передаст Украине более 20 беспилотников Bayraktar, – СМИ

Турция продаст Украине гораздо больше беспилотников Bayraktar, чем ожидали. Их транспортируют нашей стране уже в ближайшее время.

По данным СМИ, Украина получит не менее 24 беспилотных летательных аппаратов. Это гораздо больше, чем сообщали официальные источники.

Интересно Турецкие беспилотники Bayraktar планируют производить в Украине

Беспилотники являются важным фактором новых отношений, которые сделали Турцию одним из важнейших спонсоров Киева,

– говорится в сообщении.

Что известно об использовании турецких беспилотников в Украине

Эрдоган предлагал быть посредником между Зеленским и Путиным

Ранее президент Турции предложил стать посредником между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным в переговорах по Донбассу. Это произошло после того, как украинский политик передал ему список пленных, удерживаемых Кремлем.

В России такую ​​идею Эрдогана сразу отвергли. Представитель МИД Мария Захарова цинично призвала турецкого президента склонить Киев к переговорам с боевиками.

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