"Анкара играет на двух шахматных досках": почему позиция Эрдогана к России не изменится

Российские власти сохраняют способность поставлять зерно, в том числе и похищенное у Украины, морским путем благодаря усилиям Турции. В частности, для турецкой стороны крайне важно экономическое сотрудничество с Россией.

В настоящее время Анкара привыкла играть на два фронта, осуждая агрессию России против Украины, при этом, продолжая, выбивать преференции от сотрудничества с Москвой. Поэтому и позиция лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана не изменится в ближайшее время, передает 24 Канал.

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Почему не стоит ожидать смены позиции Турции

Автор материала объяснил, что отношения Москвы со странами, зависимыми от поставок аграрной продукции, не испортились даже после того, как Кремль почти не спровоцировал голод в Африке. Более того, существование более или менее свободного судоходства, в том числе и помощь в этом Турции, не расшатало позиции власти страны-агрессора.

Кроме того, ожидать, что подход Эрдогана в вопросе поставки зерна как-то изменится, вряд ли стоит. Ведь, по словам журналиста, Анкара "традиционно играет на двух шахматных доске одновременно".

Украина должна учитывать это, и не задавать вопрос ребром: Киев или Москва. Эрдоган будет пользоваться этим вплоть до момента развала России, поскольку он очень заинтересован в экономическом сотрудничестве с Кремлем.

– сказал он.

Кроме того, он подчеркнул, что существование зернового коридора без участия Москвы не представляет угрозы. Ведь сейчас открытие торговых путей довольно условно.

"Но сам факт прохода кораблей свидетельствует, что мы достигли существенного прогресса в позиционировании в Черном море. Должны поблагодарить только наши Вооруженные Силы", – сказал автор.

Именно наши защитники четко дали понять, что любое нападение на украинское или иностранное торговое судно будет немедленно ответить. И после этого ситуация с экспортом российской продукции на мировой рынок будет, по меньшей мере, поставлена на паузу.

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