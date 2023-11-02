Наразі Анкара звикла грати на два фронти, засуджуючи агресію Росії проти України, при цьому продовжуючи вибивати преференції від співпраці з Москвою. Тому й позиція лідера Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана не зміниться найближчим часом, передає 24 Канал.

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Чому не варто очікувати на зміну позиції Туреччини

Автор матеріалу пояснив, що відносини Москви з країнами, які є залежними від постачання аграрної продукції, не зіпсувалися навіть після того, як Кремль майже не спровокував голод в Африці. Ба більше, існування більш-менш вільного судноплавства, зокрема, й допомога в цьому Туреччини, не розхитало позиції влади країни-агресорки.

Крім того, очікувати, що підхід Ердогана у питанні постачання зерна якось зміниться, навряд варто. Адже, за словами журналіста, Анкара "традиційно грає на двох шахівницях одночасно".

Україна повинна враховувати це, і не ставити питання руба: Київ або Москва. Ердоган користуватиметься цим аж до моменту розвалення Росії, оскільки він дуже зацікавлений в економічній співпраці з Кремлем,

– сказав він.

Крім того, він наголосив, що існування зернового коридору без участі Москви не є загрозою. Адже наразі відкриття торговельних шляхів є доволі умовним.

"Але сам факт проходу кораблів свідчить, що ми досягли суттєвого прогресу у позиціонуванні в Чорному морі. Маємо подякувати лише нашим Збройним Силам", – сказав автор.

Саме наші захисники чітко дали зрозуміти, що будь-який напад на українське чи іноземне торговельне судно, матиме негайну відповідь. І після цього ситуація з експортом російської продукції на світовий ринок буде щонайменше поставлена на паузу.

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