Тушили более суток: россияне отчитались о ликвидации пожара на НПЗ в Самарской области
Через сутки после атаки на нефтезавод в Сырзани россияне в конце концов смогли ликвидировать пожар. Там был прилет в уставку по переработке нефтепродуктов.
По данным российских СМИ, удар по НПЗ произошел около 06:00 по местному времени – то есть в 5 часов по киевскому. Пожар на другом нефтезаводе, который атаковали той же ночью, удалось потушить якобы за полчаса.
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Пожар на НПЗ
Утром 17 марта в 7:42 российские СМИ сообщили, что пожар на нефтезаводе в Сырзани был ликвидирован. Отметим, что беспилотники атаковали российский НПЗ еще ночью 16 марта. То есть чрезвычайники тушили возгорание более суток.
В результате атаку произошло возгорание установки по переработке нефтепродуктов. Губернатор Самарской области заявил, что в результате атаки пострадавших или погибших нет. Атаки на другие объекты якобы удалось отбить.
Кроме НПЗ в Сырзани, дроны атаковали еще два объекта врага в регионе. Сообщается, что атака на три нефтеперерабатывающих завода "Роснефти" в Самарской области стала следствием работы СБУ. Суммарно три завода перерабатывают в год около 25 миллионов тонн нефти, а это – почти 10% всей нефтепереработки России.
Взрывы в России
- Взрывы в российских городах уже стали обыденностью и происходят регулярно. В частности, ночью 17 марта неизвестные беспилотники пытались поразить объекты в столице Москвы, и в Ростовской, Белгородской, Калужской и Ярославской областях. Россияне сообщили, якобы все атаки были отбиты.
- Однако местные писали, что в аэропорту Домодедово, что в Московской области, зафиксировали пожар. Местные власти утверждают, что ночью удалось сбить 1 беспилотники над регионом. В аэропорту Домодедово после ночных "приключений" введены ограничения на прилет и вылет самолетов.
- Кроме этого, неизвестные дроны добрались до Славянска-на-Кубани. Там прозвучали по меньшей мере шесть взрывов. Беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод ООО "Славянск ЭКО", входящий в пятерку крупнейших в крае.