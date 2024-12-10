Туск считает, что мирные переговоры между Украиной и Россией могут начаться уже этой зимой

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что мирные переговоры по войне в Украине могут начаться этой зимой. Польская сторона хочет играть решающую роль в прекращении конфликта.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Интересно Польша укрепляет свои рубежи: "Восточный щит" охватит и границу с Украиной

Что говорит Туск о возможных переговорах Украины и России

Дональд Туск заявил, что Варшава будет активно участвовать в любых переговорах по Украине, когда 1 января начнет председательствовать в Европейском Союзе.

У меня будет ряд разговоров, которые будут касаться прежде всего ситуации за нашей восточной границей,

– сказал премьер-министр Польши на заседании правительства.

Туск отметил, что польская делегация будет отвечать, среди прочего, за то, как будет выглядеть политический календарь ЕС, а также, какой будет ситуация во время переговоров между Украиной и Россией, которые, по мнению главы польского правительства, могут начаться зимой этого года. Кроме того, Туск сказал, что президент Франции Эммануэль Макрон посетит Варшаву 12 декабря, чтобы сообщить о переговорах с избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже в минувшие выходные. Дональд Туск также заявил, что находится в постоянном контакте со скандинавскими и балтийскими союзниками, а также отметил, что британский премьер-министр Кир Стармер посетит Варшаву в первые дни председательства Польши в ЕС. "Я очень хочу, чтобы Польша была той страной, которая не только будет присутствовать, но и задавать тон этим решением, которые должны принести нам безопасность и защитить польские интересы", – сказал польский премьер.