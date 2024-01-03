Россия может напасть на Европу через несколько лет, – премьер Польши Туск
Польский премьер-министр Дональд Туск назвал очевидными возражения Москвы о том, что российская ракета нарушила воздушное пространство Польши. Чиновник пояснил, что защита воздушного пространства и укрепление восточного фланга НАТО в настоящее время является "абсолютно ключевым делом".
Речь идет о пролете вражеской ракеты над Польшей во время массированной российской атаки на Украину 29 декабря 2023 года. Дональд Туск прокомментировал ситуацию на пресс-конференции 3 января и предупредил Европу, пишет 24 Канал.
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Что сказал Туск об угрозе для Европы
Мы хотим мобилизовать весь Евросоюз и применяем для этого все возможные дипломатические средства и убеждения, чтобы он понял, что без радикального увеличения усилий по вооружению мы останемся далеко позади, это будет означать одно: Европа подвергает себя непосредственному нападению России в ближайшие несколько лет,
– заявил политик.
Он также пояснил, что в случае, если Европа не сделает правильные выводы по переустройству российской экономики на военные рельсы и резко не усилит свой оборонно-промышленный комплекс, уже через несколько лет Россия может напасть на европейские страны.
Поэтому Туск сказал, что вместе с главой польской дипломатии Радославом Сикорским подготовил призыв об усилении возможностей европейского оборонно-промышленного комплекса. Он добавил, что делает это:
- "не только ради скорейшей поддержки Украины";
- не только потому, что "почти вся российская экономика перестроилась на военную систему вооружения во время войны, а Европа остается далеко позади".
Политик заверил, что "в этой стратегической перспективе Европа является целью российской агрессии, и это произойдет тогда, когда преимущество России в военных возможностях будет очевидным".
Именно поэтому стратегическая потребность – чтобы Европа в военном плане была сильнее России.
Это единственный способ обеспечить безопасность польских и европейских границ,
– заверил Дональд Туск.
Россию не остановит освобождение Украиной своих территорий
- Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что военная угроза для Европы со стороны России сохранится даже при условии, что Украина освободит из-под оккупации свои территории.
- По его словам, Россия не способна повысить благосостояние собственного населения, поэтому там "все карты поставлены на поиск внешнего врага" и культивацию мнения о том, что наибольшим злом был распад СССР.
- Политик заверил, что разговоры, касающиеся возможного поражения Украины или потери ее отдельных территорий и победы России, направлены на мотивацию стран Запада и общества сделать все для того, чтобы этого не произошло. Подробнее о позиции политика читайте по ссылке.