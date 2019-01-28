Тысячи людей покидают Венесуэлу из-за политического кризиса в стране

Жители Венесуэлы вынуждены покидать родные дома из-за нестабильной ситуации в стране и недостатка продовольствия.

Большинство венесуэльцев бегут в соседнюю страну – Колумбию, пишет BBC.

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Тысячи людей незаконно пересекают границу, не имея при себе ни паспортов, ни других документов. Особенно много среди мигрантов молодежи.

Люди покидают страну не только из-за глубокого политического кризиса. В Венесуэле обострилась также гуманитарная проблема: людям не хватает ни еды, ни одежды.

Мне пришлось оставить мать и семью. Ситуация ужасная. Я бросила все, чтобы найти хоть немного еды и идти дальше, потому что в Венесуэле совсем ничего нет,

– рассказывает молодая венесуэлка, которая эмигрировала в Колумбию.

В самой же Венесуэле до сих пор продолжаются протесты. За решетку уже попали около 800 активистов, выступающих против режима Николаса Мадуро.



В поисках лучшей судьбы венесуэльцы бегут в Колумбию



Большинство из них пересекают границу без паспортов или каких-либо документов

В Колумбии венесуэльцы надеются на лучшую жизнь для себя и своих родных

Смотрите видео о кризисе в Венесуэле:

Что происходит в Венесуэле: