Тысячи людей покидают Венесуэлу из-за политического кризиса в стране
Жители Венесуэлы вынуждены покидать родные дома из-за нестабильной ситуации в стране и недостатка продовольствия.
Большинство венесуэльцев бегут в соседнюю страну – Колумбию, пишет BBC.
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Тысячи людей незаконно пересекают границу, не имея при себе ни паспортов, ни других документов. Особенно много среди мигрантов молодежи.
Люди покидают страну не только из-за глубокого политического кризиса. В Венесуэле обострилась также гуманитарная проблема: людям не хватает ни еды, ни одежды.
Мне пришлось оставить мать и семью. Ситуация ужасная. Я бросила все, чтобы найти хоть немного еды и идти дальше, потому что в Венесуэле совсем ничего нет,
– рассказывает молодая венесуэлка, которая эмигрировала в Колумбию.
В самой же Венесуэле до сих пор продолжаются протесты. За решетку уже попали около 800 активистов, выступающих против режима Николаса Мадуро.
В поисках лучшей судьбы венесуэльцы бегут в Колумбию
Большинство из них пересекают границу без паспортов или каких-либо документов
В Колумбии венесуэльцы надеются на лучшую жизнь для себя и своих родных
Смотрите видео о кризисе в Венесуэле:
Что происходит в Венесуэле:
- 23 января протестующие вышли на многотысячный митинг с требованием свергнуть диктатора Николаса Мадуро, который правил страной последние 5 лет и объявил о своей победе на очередных выборах в 2018 году.
- Лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя "временным президентом" страны. Сразу после этого президент США Дональд Трамп заявил, что признает лидера оппозиции Венесуэлы "временным президентом". Свою поддержку оппозиционному лидеру также выразили Канада, Бразилия, Парагвай, Колумбия, Перу, Чили, Украина, Великобритания, Германия, Нидерланды, Испания и Франция.
- На сторону Мадуро стал глава Кремля Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко. Стало также известно, что на подмогу Мадуро приехали наемники "Вагнера", чтобы охранять диктатора от протестующих (эту информацию 24 каналу подтвердили в украинских правоохранительных органах). В России все отрицают.
- В ходе протестов и столкновений с полицией уже погибло по меньшей мере 26 человек. Также известно, что задержали около 800 активистов.
- 26 января Франция и Испания выдвинула ультиматум Николасу Мадуро с требованием в течение восьми дней объявить выборы в Венесуэле. В случае отклонения ультиматума они заявили признать исполняющим обязанности президента Хуана Гуайдо.
- Действующее правительство Венесуэлы дало резкую реакцию на ультиматум от стран ЕС, сказав, что власти страны никто не будет указывать, когда именно проводить выборы.