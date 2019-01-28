Тисячі людей покидають Венесуелу через політичну кризу в країні

Жителі Венесуели змушені залишати рідні домівки через нестабільну ситуацію в країні та нестачу продовольства.

Більшість венесуельців втікають до сусідньої країни – Колумбії, пише BBC.

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Тисячі людей незаконно перетинають кордон, не маючи при собі ні документів, ні паспортів. Особливо багато серед мігрантів молоді.

Люди залишають країну не тільки через глибоку політичну кризу. У Венесуелі загострилася також гуманітарна проблема: людям не вистачає ні їжі, ні одягу.

Мені довелося залишити матір і родину. Ситуація жахлива. Я покинула все, аби знайти хоч трохи їжі і йти далі, тому що у Венесуелі зовсім нічого немає,

– розповідає молода венесуелка, яка емігрувала до Колумбії.

У самій же Венесуелі досі тривають протести. За ґрати вже потрапили близько 800 активістів, які виступають проти режиму Ніколаса Мадуро.



У пошуках кращої долі венесуельці втікають до Колумбії



Більшість з них перетинають кордон без будь-яких документів чи паспортів



У Колумбії венесуельці сподіваються на краще життя для себе та своїх рідних

Дивіться відео про кризу у Венесуелі:

Що відбувається у Венесуелі: