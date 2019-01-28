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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Тисячі людей покидають Венесуелу через політичну кризу в країні

      359 Читать новость на русском
      Переворот у Венесуелі: тисячі людей виїжджають з країни
      Переворот у Венесуелі: тисячі людей виїжджають з країни / Сторінка Morgan Gisholt Minard у Twitter

      Жителі Венесуели змушені залишати рідні домівки через нестабільну ситуацію в країні та нестачу продовольства.

      Більшість венесуельців втікають до сусідньої країни – Колумбії, пише BBC.

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      Тисячі людей незаконно перетинають кордон, не маючи при собі ні документів, ні паспортів. Особливо багато серед мігрантів молоді.

      Люди залишають країну не тільки через глибоку політичну кризу. У Венесуелі загострилася також гуманітарна проблема: людям не вистачає ні їжі, ні одягу.

      Мені довелося залишити матір і родину. Ситуація жахлива. Я покинула все, аби знайти хоч трохи їжі і йти далі, тому що у Венесуелі зовсім нічого немає,
      – розповідає молода венесуелка, яка емігрувала до Колумбії. 

      У самій же Венесуелі досі тривають протести. За ґрати вже потрапили близько 800 активістів, які виступають проти режиму Ніколаса Мадуро.  

      Венесуела Колумбія політична криза
      У пошуках кращої долі венесуельці втікають до Колумбії

      Венесуела Колумбія
      Більшість з них перетинають кордон без будь-яких документів чи паспортів

      Венесуела Колумбія
      У Колумбії венесуельці сподіваються на краще життя для себе та своїх рідних 

      Дивіться відео про кризу у Венесуелі:

      Що відбувається у Венесуелі:

      • 23 січня протестувальники вийшли на багатотисячний мітинг із вимогою скинути диктатора Ніколаса Мадуро, який правив країною останні 5 років та оголосив про свою перемогу на чергових виборах у 2018 році.
      • Лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе "тимчасовим президентом" країни. Одразу після цього президент США Дональд Трамп заявив, що визнає лідера опозиції Венесуели "тимчасовим президентом". Свою підтримку опозиційному лідеру також висловили Канада, Бразилія, Парагвай, Колумбія, Перу, Чилі, Україна, Великобританія, Німеччина, Нідерланди, Іспанія і Франція.
      • На бік Мадуро став очільник Кремля Володимир Путін та президент Білорусі Олександр Лукашенко. Стало також відомо, що на підмогу Мадуро приїхали найманці "Вагнера", аби охороняти диктатора від протестувальників (цю інформацію 24 каналу підтвердили в українських правоохоронних органах). У Росії все заперечують.
      • В ході протестів та сутичок із поліцією вже загинуло щонайменше 26 людей. Також відомо, що затримали близько 800 активістів.
      • 26 січня Франція та Іспанія висунула ультиматум Ніколасу Мадуро з вимогою впродовж восьми днів оголосити вибори у Венесуелі. У разі відхилення ультиматуму вони заявили визнати виконувачем обов'язків президента Хуана Гуайдо.
      • Чинний уряд Венесуели дав різку реакцію на ультиматум від країн ЄС, сказавши, що владі країни ніхто не вказуватиме, коли саме проводити вибори. 
      Теги: Венесуела Колумбія Протести
      Джерело: 24 Канал
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