Возле Авдеевки украинские защитники уничтожили российский вертолет Ми-24
Источник:110 бригада Марка Безручко
Российская оккупационная армия продолжает попытки наступления в направлении Авдеевки. Впрочем, враг несёт огромные потери – 10 апреля оккупанты лишились ударного вертолета Ми-24.
Об этом сообщили бойцы 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко.
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Украинские военные "приземлили" очередную вражескую "птичку"
Сегодня военнослужащие нашей бригады уничтожили вражеский вертолет Ми-24,
– говорится в сообщении.
Военные добавили, что враг несет значительные потери на Авдеевском направлении.
"Враг не прекращает попытки наступательных действий на Авдеевском направлении, однако получает достойный отпор, большие потери в живой силе и уничтоженную технику", – рассказали они.
Кстати, всего несколько дней назад, 5 апреля, украинские зенитчики сбили российский вертолет Ка-52 – тоже на Востоке. Военные отработали по вражеской цели с помощью ПЗРК "Перун". Весь экипаж воздушного судна погиб.Обратите внимание! С начала полномасштабной войны наши бойцы "приземлили" уже 292 вертолета и 307 самолетов российских оккупантов.
Актуально о ситуации на фронте
- По данным Генштаба, украинские военные за прошлые сутки отбили 58 атак оккупантов на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
- В частности, на Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах: Новокалинового, Бердычи, Авдеевки, Северного, Водяного и Марьинки. В ВСУ отметили, что враг успеха не имел.
- Самые ожесточенные бои на указанном участке фронта продолжаются за Авдеевку и Марьинку, где было отражено более 20 вражеских атак.