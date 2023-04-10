Возле Авдеевки украинские защитники уничтожили российский вертолет Ми-24

10 апреля 2023, 14:58
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110 бригада Марка Безручко

Российская оккупационная армия продолжает попытки наступления в направлении Авдеевки. Впрочем, враг несёт огромные потери – 10 апреля оккупанты лишились ударного вертолета Ми-24.

Об этом сообщили бойцы 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко.

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Украинские военные "приземлили" очередную вражескую "птичку"

Сегодня военнослужащие нашей бригады уничтожили вражеский вертолет Ми-24,
– говорится в сообщении.

Военные добавили, что враг несет значительные потери на Авдеевском направлении.

"Враг не прекращает попытки наступательных действий на Авдеевском направлении, однако получает достойный отпор, большие потери в живой силе и уничтоженную технику", – рассказали они.

Кстати, всего несколько дней назад, 5 апреля, украинские зенитчики сбили российский вертолет Ка-52 – тоже на Востоке. Военные отработали по вражеской цели с помощью ПЗРК "Перун". Весь экипаж воздушного судна погиб.

Обратите внимание! С начала полномасштабной войны наши бойцы "приземлили" уже 292 вертолета и 307 самолетов российских оккупантов.

Актуально о ситуации на фронте

  • По данным Генштаба, украинские военные за прошлые сутки отбили 58 атак оккупантов на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
  • В частности, на Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах: Новокалинового, Бердычи, Авдеевки, Северного, Водяного и Марьинки. В ВСУ отметили, что враг успеха не имел.
  • Самые ожесточенные бои на указанном участке фронта продолжаются за Авдеевку и Марьинку, где было отражено более 20 вражеских атак.

 

 

Автор: Анастасія Лукашевська