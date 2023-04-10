Возле Авдеевки украинские защитники уничтожили российский вертолет Ми-24

Российская оккупационная армия продолжает попытки наступления в направлении Авдеевки. Впрочем, враг несёт огромные потери – 10 апреля оккупанты лишились ударного вертолета Ми-24.

Об этом сообщили бойцы 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко.

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Сегодня военнослужащие нашей бригады уничтожили вражеский вертолет Ми-24,

– говорится в сообщении.

Военные добавили, что враг несет значительные потери на Авдеевском направлении.

"Враг не прекращает попытки наступательных действий на Авдеевском направлении, однако получает достойный отпор, большие потери в живой силе и уничтоженную технику", – рассказали они.

Кстати, всего несколько дней назад, 5 апреля, украинские зенитчики сбили российский вертолет Ка-52 – тоже на Востоке. Военные отработали по вражеской цели с помощью ПЗРК "Перун". Весь экипаж воздушного судна погиб.

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