Последние вздохи российской армии: неподалеку от Бахмута для ВСУ складывается выгодная ситуация
Вооруженные Силы Украины продолжают наступательные действия на Бахмутском направлении. Россияне там оказались в очень плохом положении и пытаются из последних сил остановить продвижение наших воинов.
Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, вскоре враг попадет в оперативное окружение, ведь мы выйдем на господствующие высоты.
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У Бахмута у врага очень тяжелое положение
Свитан отметил, что в районе Бахмута у россиян сейчас очень плохое положение. Наши войска двигаются на 4 направлениях – на 3 от Бахмута и на одном к самому городу. От Бахмута мы двигаемся в сторону Берховки, а дальше на пересечение трассы Дебальцево – Славянск.
Можно говорить, что мы с севера начинаем полуокружать Бахмут,
– сказал полковник запаса.
Ведь, объяснил он, район Берховки – это господствующие высоты. Также мы двигаемся в сторону Клещиевки, которая находится в низине, но рядом высоты. И наша задача – занять их. Также есть движение на юг – на Горловку вдоль высот.
Свитан рассказал о последних вздохах российской армии у Бахмута: смотрите видео
Россиянам грозит оперативное окружение
Полковник запаса заявил, что россияне пытаются контратаками остановить наше наступление в районе Берховки, Курдюмовки и Клещиевки. То есть там, где мы продвигаемся.
Это последние вздохи российской армии на этих направлениях,
– подчеркнул Свитан.
После отражения российских атак, по его мнению, мы уже на контратаках сбросим их с высот. Подобные мероприятия будут проведены в ближайшие 1,5 – 2 недели в районе Бахмута.
А дальше, по словам Свитана, враг попадет в оперативное оцепление, ведь мы выйдем на высоты в районе Берховки и Клещиевки, затем перейдем в режим уничтожения российских войск. А россияне будут сидеть в оперативном котле, пока им не надоест умирать каждый день по 2 – 3 роты. Потом они сами уйдут оттуда, как в свое время с острова Змеиного.
Какая сейчас ситуация на фронте: коротко
- Украинские воины продолжают осуществлять наступательные операции на Востоке и на Юге нашего государства и заставляют врага бежать. ВСУ, в частности, настойчиво двигаются к освобождению Мелитополя и Бердянска в Запорожской области.
- ВСУ системно выбивают врага и выжигают его позиции на Таврическом направлении. Только за предыдущие сутки захватническая армия потеряла 3 роты солдат.
- Кроме того, захватчики и сами отлично "пакетизируются". Интересный инцидент случился в населенном пункте Сергеевка в Херсонской области. Там оккупанты взорвались на минах, которые установили во время предварительной ротации.