Последние вздохи российской армии: неподалеку от Бахмута для ВСУ складывается выгодная ситуация

Вооруженные Силы Украины продолжают наступательные действия на Бахмутском направлении. Россияне там оказались в очень плохом положении и пытаются из последних сил остановить продвижение наших воинов.

Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, вскоре враг попадет в оперативное окружение, ведь мы выйдем на господствующие высоты.

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У Бахмута у врага очень тяжелое положение

Свитан отметил, что в районе Бахмута у россиян сейчас очень плохое положение. Наши войска двигаются на 4 направлениях – на 3 от Бахмута и на одном к самому городу. От Бахмута мы двигаемся в сторону Берховки, а дальше на пересечение трассы Дебальцево – Славянск.

Можно говорить, что мы с севера начинаем полуокружать Бахмут,

– сказал полковник запаса.

Ведь, объяснил он, район Берховки – это господствующие высоты. Также мы двигаемся в сторону Клещиевки, которая находится в низине, но рядом высоты. И наша задача – занять их. Также есть движение на юг – на Горловку вдоль высот.

Свитан рассказал о последних вздохах российской армии у Бахмута: смотрите видео

Россиянам грозит оперативное окружение

Полковник запаса заявил, что россияне пытаются контратаками остановить наше наступление в районе Берховки, Курдюмовки и Клещиевки. То есть там, где мы продвигаемся.

Это последние вздохи российской армии на этих направлениях,

– подчеркнул Свитан.

После отражения российских атак, по его мнению, мы уже на контратаках сбросим их с высот. Подобные мероприятия будут проведены в ближайшие 1,5 – 2 недели в районе Бахмута.

А дальше, по словам Свитана, враг попадет в оперативное оцепление, ведь мы выйдем на высоты в районе Берховки и Клещиевки, затем перейдем в режим уничтожения российских войск. А россияне будут сидеть в оперативном котле, пока им не надоест умирать каждый день по 2 – 3 роты. Потом они сами уйдут оттуда, как в свое время с острова Змеиного.

Какая сейчас ситуация на фронте: коротко